بالصور: يحيى الفخراني وهنيدي في عزاء لينين الرملي

من عزاء الكاتب الراحل لينين الرملي (تصوير: مصطفى مرتضى)

قدم عدد كبير من الفنانين مساء الإثنين، واجب العزاء في وفاة الكاتب الراحل لينين الرملي بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير (وسط القاهرة).

وحضر العزاء من الفنانين يحيى الفخراني وزوجته الكاتبة لميس جابر ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم وعزت العلايلي وسامح الصريطي ومحمد أبو داوود وإيمان ومحمد صبحي ونبيل الحلفاوي وفردوس عبدالحميد وأشرف زكي ولبلبة وعبدالرحمن أبو زهرة.

كما حضر العزاء الكاتب الكبير وحيد حامد ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني وإنعام سالوسة ومحمد هنيدي وإلهام شاهين ونهال عنبر والمخرج خالد جلال.

وتوفى الكاتب الراحل لينين الرملي في مستشفى 6 أكتوبر، الجمعة، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 75 عامًا.

من عزاء الكاتب الراحل لينين الرملي (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء الكاتب الراحل لينين الرملي (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء الكاتب الراحل لينين الرملي (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء الكاتب الراحل لينين الرملي (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء الكاتب الراحل لينين الرملي (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء الكاتب الراحل لينين الرملي (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء الكاتب الراحل لينين الرملي (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء الكاتب الراحل لينين الرملي (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء الكاتب الراحل لينين الرملي (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء الكاتب الراحل لينين الرملي (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء الكاتب الراحل لينين الرملي (تصوير: مصطفى مرتضى)