في مثل هذا اليوم رحل ابوسيف ياسين المغربي أحد رجال الدولة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | الخميس 13 فبراير 2020, 11:59 صباحا
رجل الدولة أبوسيف ياسين المغربي

في مثل هذا اليوم منذ 51 سنة رحل عنا رجل الدولة أبوسيف ياسين المغربي، ولد في بلدة بشر يوم 29/5/1900 تلقى تعليما دينيا، ثم طور إمكانياته الثقافية بالقراءة والمتابعة.

التحق مبكرا مجاهدا مع السيد أحمد الشريف السنوسي، وأشرف على تدريبه اللواء محمد صالح حرب، والأمير محمود عبدالواحد المصري الذي صاهره فيما بعد.

وترقى حتى وصل إلى رتبة قائم مقام، وتولى قائد (قارقولات) سرت وحرر (زلة) من القوات الفرنسية، ثم أصبح نائبا لصالح باشا الأطيوش قائد دور المغاربة في سرت، ثم خلفه من بعد هجرته إلى مصر. وكان له دور بارز في معارك البريقة وبير بلال وموقعة (الكراهب) مع شقيقه عبدالنبي ياسين.

قبضت عليه إيطاليا، وقدمته إلى المحاكمة بتهمة القتل وحكم عليه بالإعدام ولكن دخول قوات الحلفاء إلى مدينة بنغازي أنقذه من الإعدام.

عين مديرا لمنطقة أجدابيا سنة 1943 وبإجماع مشايخ المغاربة تم انتخابه عمدة لقبيلتهم. تدرج في السلم الوظيفي من مدير لمنطقة (أم الرزم) ثم (القيقب) إلى قائم مقام طبرق سنة 1947، ثم نائب متصرف شحات سنة 1949، ثم متصرف درنة سنة 1950 وكان عضوا بارزا في المؤتمر الوطني. العام 1948 كان له دور مع لجان الأمم المتحدة بشأن استقلال ليبيا، وهو من رشح أعضاء الهيئة التأسيسية للدستور من منطقتي درنة وطبرق.

سنة 1952 تولى نظارة المعارف، وبعدها الزراعة، ثم المواصلات، وأخيرا الداخلية. وأصبح محافظ بنغازي سنة 1964. سنة 1965 تولى وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة السيد حسين مازق، وفي عهده تأسس البنك الصناعي العقاري. سنة 1966 تولى وزارة الدفاع. رحل عنا يوم 13/2/1969.

 

 

ابوسيف ياسين المغربي سنة 1948
ونيس القذافي رئيس المجلس التنفيذي وحسين مازق والى ولاية برقة وابوسيف ياسين احد نظار الحكومة
أبوسيف ياسين مابين حسين مازق وعمر جعودى
ابوسيف ياسين بجوار يوسف لنقي
رجال الدولة الليبية في انتظار وصول الملك
ابوسيف ياسين الاول من اليسار
ابوسيف ياسين الأول من اليسار
ابوسيف ياسين مصافحا بريق كرة قدم اجنبي
ابوسيف ياسين الأول من اليسار بجانب حسين مازق
رجال قيام الدولة
رجال الدولة في طرابلس اماموزارة الداخلية
ابوسيف ياسين يمين الرئيس الامريكي نيكسون
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