مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم نيللي كريم

مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم نيللي كريم (أرشيفية:انترنت)

أطلق مهرجان أسوان لأفلام المرأة في مصر دورته الرابعة الاثنين بتكريم الممثلة والمغنية الإسبانية فيكتوريا ابريل والممثلة المصرية نيللي كريم.

وقالت نيللي في كلمة قصيرة «أهدي هذا التكريم إلى كل امرأة جسدت شخصيتها في الأفلام والمسلسلات والنساء اللاتي استوحيت منهن الشخصيات التي نجحت وأحبها الناس وفي مقدمتهن أمي»، وفقا لوكالة فرانس برس.

كما كرّم المهرجان في حفل الافتتاح الممثلة المصرية وعارضة الأزياء السابقة رجاء الجداوي، ويقدم المهرجان على مدى ستة أيام أكثر من 50 فيلما من نحو 30 دولة عربية وأفريقية وغربية.

واختير للعرض في الافتتاح فيلم «بعلم الوصول» للممثلة بسمة والمخرج هشام صقر والذي ينافس ضمن مسابقة الأفلام المصرية بجانب ثلاثة أفلام أخرى هي «لما بنتولد» للمخرج تامر عزت و«احكيلي» للمخرجة ماريان خوري و«تأتون من بعيد» للمخرجة أمل رمسيس.

وبجانب عروض الأفلام وندواتها تشمل فعاليات المهرجان ورش عمل في صناعة الأفلام وكتابة السيناريو وصناعة الحلي والإكسسوار، كما تشمل «منتدى نوت لقضايا المرأة» الذي يطرح ويناقش القضايا الاجتماعية للمرأة ويربط بينها وبين الأفلام السينمائية.

ومنح المهرجان في الافتتاح جائزة «نوت للإنجاز» في مجال المرأة للسفيرة ميرفت التلاوي، بينما يكرم في الختام يوم 15 فبراير مونتيرة النيجاتيف ليلى السايس، والمنتجة المصرية ناهد فريد شوقي والمونتيرة رحمة منتصر.