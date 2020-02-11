مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم نيللي كريم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 فبراير 2020, 10:43 صباحا
مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم نيللي كريم (أرشيفية:انترنت)

أطلق مهرجان أسوان لأفلام المرأة في مصر دورته الرابعة الاثنين بتكريم الممثلة والمغنية الإسبانية فيكتوريا ابريل والممثلة المصرية نيللي كريم.

وقالت نيللي في كلمة قصيرة «أهدي هذا التكريم إلى كل امرأة جسدت شخصيتها في الأفلام والمسلسلات والنساء اللاتي استوحيت منهن الشخصيات التي نجحت وأحبها الناس وفي مقدمتهن أمي»، وفقا لوكالة فرانس برس.

كما كرّم المهرجان في حفل الافتتاح الممثلة المصرية وعارضة الأزياء السابقة رجاء الجداوي، ويقدم المهرجان على مدى ستة أيام أكثر من 50 فيلما من نحو 30 دولة عربية وأفريقية وغربية.

واختير للعرض في الافتتاح فيلم «بعلم الوصول» للممثلة بسمة والمخرج هشام صقر والذي ينافس ضمن مسابقة الأفلام المصرية بجانب ثلاثة أفلام أخرى هي «لما بنتولد» للمخرج تامر عزت و«احكيلي» للمخرجة ماريان خوري و«تأتون من بعيد» للمخرجة أمل رمسيس.

وبجانب عروض الأفلام وندواتها تشمل فعاليات المهرجان ورش عمل في صناعة الأفلام وكتابة السيناريو وصناعة الحلي والإكسسوار، كما تشمل «منتدى نوت لقضايا المرأة» الذي يطرح ويناقش القضايا الاجتماعية للمرأة ويربط بينها وبين الأفلام السينمائية.

ومنح المهرجان في الافتتاح جائزة «نوت للإنجاز» في مجال المرأة للسفيرة ميرفت التلاوي، بينما يكرم في الختام يوم 15 فبراير مونتيرة النيجاتيف ليلى السايس، والمنتجة المصرية ناهد فريد شوقي والمونتيرة رحمة منتصر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من سنغافورة إلى بريطانيا عبر «ألب» فرنسا.. كيف نشر رجل واحد فيروس كورونا
دولى
«فرانس برس»: مشانق رمزية لترامب وجنود أميركيين في بغداد
عربى
إيقاد شعلة العيد الـ 66 لتأسيس الحركة الكشفية ببنغازي
ليبيا
رئيس الكونغو يعلن تنظيم مؤتمر مصالحة ليبي شامل
ليبيا
السيسي يدعو إلى «مقاربة شاملة» لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مجلس السلم الأفريقي يقترح ثلاثة إجراءات لوقف الاقتتال في ليبيا
ليبيا
فيصل علي: المال و«البيزنس» لا يصنعان الفنان
ثقافة وفن
سلامة يكشف سبب تأخر انطلاق المسار السياسي
ليبيا
«حصار النفط» يهدد بنزيف حاد في احتياطي النقد الأجنبي
ليبيا
جريدة الوسط: تحضيرات «جنيف» تصطدم بعراقيل «الشروط»
ليبيا
بالتمر لـ«بوابة الوسط»: الأحوال المدنية تطلق تطبيق «بيان» قريبا
ليبيا
«فرانس برس»: ليبيون يشتكون من «التبعية للخارج» و«المرتزقة»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج يمكن المرضى من الرؤية في الظلام