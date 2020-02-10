«سقف» أغنية رامي جمال الجديدة تحتل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

بوستر أغنية رامي جمال «سقف» (خاص لـ بوابة الوسط)

استطاعت أغنية المطرب المصري رامي جمال «سقف» أن تتصدر جميع المنصات الإلكترونية، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها، حيث تصدر الفيديو كليب موقع «يوتيوب» وأيضا «غوغل» و«تويتر»، إذ لاقت الأغنية تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور.

وعلق رامي على الأغنية، قائلا: «كلام كتير في قلبي لكل الناس اللي حولت الطاقة اللي كانت مزعلاني لطاقة فرحة.. أنا بحبكم وبحاول أنا وكل اللي ساعدوني في صناعة الأغنية دي وتصويرها والنجوم اللي شرفوني بوجودهم إننا نديكم طاقة إيجابية ربنا يسعدكم».

ويظهر في فيديو كليب «سقف» النجوم أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع وأوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبدالرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهنى وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبدالعزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبدالعزيز وخالد عليش، ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبدربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلاميين مثل إنجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جابر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفى حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.

وتعاون رامي في ألبومه الجديد «أنا لوحدي» مع شركة «نجوم ريكوردز»، ومع الشعراء تامر حسين ومحمد عاطف وجمال الخولي وأحمد المالكي وشادي نور وأحمد عرفان ورقية عبدالعزيز ومصطفى حسن ومحمد أبونعمة، أما الملحنون فهم، بلال سرور ومحمد أنيس وياسر نور ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما ونادر حمدي وشريف مكاوي وأحمد إبراهيم وأحمد المغربي ووسام عبدالمنعم وكريم عبدالوهاب، وشارك رامي جمال في الألبوم كملحن، حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

فيديو كليب رامي جمال «سقف» متصدرا لمواقع التواصل (خاص لـ بوابة الوسط)