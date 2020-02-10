وفاة السوبرانو الإيطالية الكبيرة ميريللا فريني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 11:35 صباحا
السوبرانو الإيطالية ميريللا فريني في كان، 2 يناير 2010 (أ ف ب)

توفيت السوبرانو الإيطالية ميريللا فريني، إحدى أهمّ مغنيات الأوبرا في إيطاليا، عن 84 عاما في منزلها في مدينة مودينا (شمال) الأحد، بعد صراع طويل مع المرض، بحسب ما أفاد مسؤولون محليّون.

وفور شيوع النبأ أفردت المواقع الإلكترونية المتخصّصة بالأوبرا في جميع أنحاء العالم مساحات واسعة لتكريم المغنية الراحلة، وفق «فرانس برس».

وولدت ميريللا فريني في مودينا، المدينة التي أنجبت أيضا التينور لوتشيانو بافاروتي، وقد غنّى الاثنان سويا على خشبة المسرح وكانا صديقين حميمين لا سيّما وأنّهما أخوان بالرضاعة كون والدتاهما اللتان كانتا تعملان في نفس مصنع التبغ غير قادرتين على إرضاعهما.

وكانت فريني نجمة في عصر «ما بعد (ماريا) كالاس» في دار أوبرا «لا سكالا» في ميلانو.

وتألّقت الفنانة الراحلة بشكل خاص في الريبيرتوار الإيطالي، ولا سيّما في أدوار «ميمي» (أوبرا «البوهيمية» لبوتشيني) و«ديسديمونا» (أوبرا «عُطيل» لفيردي).

وفي 2005 حين كان عمرها 70 عاما ودّعت فريني عالم الغناء بأوبرا في واشنطن، لتسدل بذلك الستارة على مسيرة مهنية عالمية استمرت نصف قرن.

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