«بيردز أوف براي» يتصدر شباك التذاكر

الممثلة الاسترالية مارغو روبي خلال العرض الأول لفيلم "بيردز أوف براي" في لندن (أ ف ب)

تصدر الفيلم الجديد «بيردز أوف براي» من إنتاج «وورنر براذرز» وبطولة مارغو روبي شباك التذاكر في أميركا الشمالية، خلال عطلة نهاية الأسبوع حاصدا 33.3 مليون دولار، إلا أن هذه العائدات تعتبر قليلة بالنسبة إلى فيلم بطل خارق وفق شركة «اكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وتراجع الجزء الجديد من فيلم «باد بويز» إلى المركز الثاني بعدما تصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية لثلاثة أسابيع وحقق إيرادات بلغت 12 مليون دولار، وفقا لوكالة فرانس برس.

وخسر فيلم «باد بويز فور لايف» بطولة ويل سيمث ومارتن لورنس في دور تحريين يجتمعان بعد انفصال استمر سنوات للاقتصاص من كارتل مخدرات في ميامي مرتبة واحدة وحل ثالثا مع 12 مليون دولار، وعرض «باد بويز 2» في العام 2003 وأتى بعد ثماني سنوات على الفيلم الأول «باد بويز».

وحل فيلم «1917» وهو من إخراج سام منديس ويتناول الحرب العالمية الأولى في المرتبة الثالثة محققا تسعة ملايين دولار، وجاء في المرتبة الرابعة فيلم «دوليتل» من إنتاج شركة «يونيفيرسل»، ويستند إلى كتاب للأطفال حول طبيب بيطري قادر على التحدث إلى الحيوانات، وجمع إيرادات بلغت 6.7 مليون دولار، ويشارك في الفيلم نجوم أبرزهم روبرت داوني جونيور وإيما تومسون وأنطونيو بانديراس وماريون كوتيار.

وحافظ فيلم «جومانجي: ذي نيكست ليفل» على المرتبة الخامسة محققا 5.5 مليون دولار وهو من بطولة دواين «ذي روك» جونسون وكيفن هارت.

في ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب أفضل عشرة أفلام:

6 - «ذي جنتلمن» مع 4.2 مليون دولار

7 - «غريتل أند هنسل» مع 3.5 مليون دولار

8 - «نايفز أوت» مع 2.4 مليون دولار

9 - «ليتل ويمن» مع 2.3 مليون دولار

10 - «ستار وورز: ذي رايز أوف سكايووكر» مع 2.2 مليون دولار.