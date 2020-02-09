الفنان عبد السلام الهواري يصل إلى تونس لتلقي العلاج

الفنان عبد السلام الهواري. (أرشيفية: الإنترنت)

وصل الفنان والممثل الكوميدي، عبد السلام الهواري، إلى العاصمة التونسية لتلقي العلاج إثر تعرضه لوعكة صحية.

وقال الفنان عبد السلام الهواري في اتصال مع «بوابة الوسط» الأحد: «تعرضت إلى أزمة في القلب مما جعلني أسافر إلى تونس لتلقي العلاج ، وأنا حاليًا أستخدم جهاز لإعادة نبض القلب، ومن المحتمل أن أجري عملية قلب مفتوح خلال الأيام القليلة المقبلة».

وقال الممثل الكوميدي عبد السلام الهواري إن «حالته مستقرة»، وأنه «يحتاج إلى الدعاء من الجمهور الحبيب».

الهواري يبدأ تصوير «سالم وحليمة»

يذكر أن الهواري بدأ مسيرته الفنية سنة 1998بمسرحية «الساكت ناكت»، وتلاها عديد الأعمال المسرحية منها «سكر في أمية» ، و «خيرية العصبية»، و«شيع وطي»، كما شارك في عديد الأعمال المرئية منها «هدرازي»، و«سهيل أكاديمي» وسلسلة منوعة «سالم وحليمة».