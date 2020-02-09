سمر مرسي تنضم لـ«حتى لا يطير الدخان»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 فبراير 2020, 04:05 مساء
الممثلة المصرية سمر مرسي (أرشيفية: الإنترنت)

تعاقدت الممثلة المصرية سمر مرسي على بطولة مسلسل «حتى لا يطير الدخان»، والمقرر أن تشارك من خلاله في سباق رمضان المقبل.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان وحسين فهمي وريهام عبدالغفور، وجاري تعاقد باقي أبطال العمل، ومن إنتاج «العدل غروب»، ومأخوذ عن رواية «حتى لا يطير الدخان» للكاتب إحسان عبدالقدوس، وسيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

«حتى لا يطير الدخان» سبق وقدمت في فيلم سينمائي العام 1984، وشارك في بطولته آنذاك عادل إمام وسهير رمزي ونادية أرسلان.

سمر تواجدت رمضان الماضي من خلال مسلسل «لمس أكتاف» مع ياسر جلال وفتحي ‏‏عبدالوهاب وحنان ‏مطاوع وإيمان العاصي.

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