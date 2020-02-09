«المتفائل» من جديد في الإسكندرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 فبراير 2020, 03:33 مساء
سامح حسين في مشهد من «المتفائل» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن الفنان أشرف طلبة مدير فرقة «المسرح القومي» بالبيت الفني للمسرح المصري أن عرض «المتفائل» يعود لجمهور الإسكندرية من جديد بدءا من الأحد على مسرح «بيرم التونسي» (وسط الإسكندرية».

عرض «المتفائل» حقق نجاحا جماهيريا منذ افتتاحه في يوليو الماضي، وطوال 90 ليلة عرض متواصلة على خشبة المسرح القومي بالعتبة وعلى خشبة مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية رافعا لافتة «كامل العدد».

«المتفائل» تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، وهو من بطولة سامح حسين ويوسف إسماعيل وسوسن ربيع وعزت زين وحنان عادل وآيات مجدي وتامر الكاشف وزكريا معروف وطارق راغب وأحمد سمير عامر والمطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبوبكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

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