مدربون من إيطاليا وأفريقيا في «مسرح الجنوب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 فبراير 2020, 03:00 مساء
من كواليس ورش مهرجان مسرح الجنوب (خاص لـ بوابة الوسط)

تنظم إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري 8 ورش تدريبية خلال فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان والمقرر إقامتها بمحافظة أسيوط في الفترة من 9 : 15 أبريل المقبل برعاية وزارة الثقافة ومؤسسة مصر الخير ومحافظة أسيوط.

وقال الدكتور حسن عطية رئيس اللجنة العليا للمهرجان إن الدورة الخامسة تشهد مجموعة من الورش التدريبية المجانية لأهالي وشباب محافظة أسيوط وهي ورشة الإنتاج والتسويق المسرحي للدكتور جمال ياقوت والتأليف بإستخدام التراث للمؤلف بكري عبدالحميد، ورشة الديكور

والسينوغرافيا للدكتورة عايدة علام، ورشة صناعة العرائس للمخرج عمرو حمزة، ورشة الماكياج المسرحي للفنانة الجزائرية وخبيرة الماكياج حكيمة جلايلي، ورشة مهارات الاتصال للدكتور جمال جابر.

وأضاف عطية أن هناك ورشتان سيتم تنظيمهما لأول مرة وهما ورشة تكوين الشخصية الفنية للدكتورة جاستن بيلى عميدة معهد الفنون المسرحية بجوبا، وورشة الكوريغرافيا (الأداء الحركي) للمخرج الإيطالى فابيو أومودي.

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