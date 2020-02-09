«كاتس» يتصدر ترشيحات «رازيز» لأسوأ الأعمال السينمائية

الممثلة الأميركية ريبل ويلسون خلال عرض فيلم "كاتس" في نيويورك (أ ف ب)

كشفت جوائز «رازيز» عن قائمتها السنوية لأسوأ الأفلام السبت مع تصدر فيلم «كاتس» الذي لم يلق استحسان النقاد اللائحة بحصوله على تسعة ترشيحات.

ومن هذه الترشيحات «أسوأ فيلم» و«أسوأ مخرج»، ونال أبطال الفيلم أيضا ترشيحات في فئات التمثيل ومن بينهم جودي دنش وجيمس كوردن وريبل ويسلون.

واستخدم الفيلم المقتبس عن المسرحية الغنائية الشهيرة التي ألفها أندرو لويد ويبر، مؤثرات إلكترونية لتحويل الممثلين وغالبيتهم من النجوم إلى نصف بشر ونصف قطط بشكل محيّر، وفقًا لوكالة فرانس برس.

ومن الأفلام الأخرى التي نالت ترشيحات كثيرة أخر جزء من فيلم «رامبو» لسيلفستر ستالون و فيلم التشويق «ذي فاناتيك» من بطولة جون ترافولتا، وكانت هذه الجوائز معروفة سابقا باسم «غولدن رازبيري اوارد» وتوزع عادة عشية حفلة جوائز أوسكار.

لكن هذا العام وبسبب تنظيم حفلة الأوسكار في وقت مبكر، اختار منظمو «رازيز» الاكتفاء بالكشف عن قائمة المرشحين على أن تعلن أسماء الفائزين في وقت لاحق.