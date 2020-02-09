وفاة الممثل الأميركي روبرت كونراد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 فبراير 2020, 10:31 صباحا
الممثل الأميركي روبرت كونراد (أ ف ب)

توفي الممثل الأميركي روبرت كونراد بطل مسلسل الويسترن الخيالي العلمي في الستينات «ذي وايلد وايلد ويست» عن 84 عاما.

وقال جيف بالارد الناطق باسم عائلة كونراد لمجلة «بيبول»، «عاش حياة طويلة رائعة وتشعر عائلته بحزن بسبب غيابه إلا أنه حي في قلوب أفرادها»، وفقا لوكالة فرانس برس.

وعمل كونراد بداية في بيع الحليب وثم غنى في نواد ليلية قبل أن تنطلق مسيرته التمثيلية في العام 1959 عندما انضم إلى البرنامج التلفزيوني «هاوايين آي» بعدما انتقل للعيش في لوس أنجليس، على ما ذكرت المجلة.

بين العامين 1965 و1969 لعب دور العميل في الاستخبارات الأميركية جيمس ت، في مسلسل «ذي وايلد وايلد ويست» الذي يستكشف فيه مع شريكه ارتيموس غوردون غرب الولايات المتحدة خلال رئاسة اوليسيس س. غرانت.

وشكل هذا المسلسل أساسا لفيلم «وايلد وايلد ويست» العام 1999 الذي لم يحقق النجاح المرجو وكان من بطولة ويل سيمث وكيفين كلاين، وشارك كونراد في برامج ومسلسلات تلفزيونية أخرى خلال مسيرته فضلا عن أفلام سينمائية منها «مور وايلد وايلد ويست» المقتبس عن المسلسل، وشارك العام 2002 في آخر عمل له.

وقال كونراد لمجلة «بيبول» في مقابلة العام 1988 «ثمة ثلاث مراحل في مجال الفن في البداية لا يعرفونك من ثم يحبونك ومن ثم يكرهونك لأنك في المشهد منذ فترة طويلة، أنا اليوم انهيت الثلاث وأبدأ من جديد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

850 ألف دينار تجدد مطالب الدامجة بحقوقه المفقودة
رياضة محلية
جندي تايلاندي يطلق النار عشوائيا ويقتل 20 شخصا (فيديو)
دولى
رئيس مجلس الأمة الكويتي يرمي «خطة السلام الأميركية» في سلة المهملات
عربى
في مثل هذا اليوم رحل عنا الشاعر جعفر الحبوني
ثقافة وفن
فيصل علي: المال و«البيزنس» لا يصنعان الفنان
ثقافة وفن
مدير مركز تنمية الصادرات: منتجات عديدة لها ميزة تنافسية والتمور وزيت الزيتون ...
ليبيا
سلامة يكشف سبب تأخر انطلاق المسار السياسي
ليبيا
«حصار النفط» يهدد بنزيف حاد في احتياطي النقد الأجنبي
ليبيا
جريدة الوسط: تحضيرات «جنيف» تصطدم بعراقيل «الشروط»
ليبيا
أبرز ما جاء في تصريحات سلامة عن اجتماعات لجنة (5+5) في جنيف
ليبيا
«فرانس برس»: ليبيون يشتكون من «التبعية للخارج» و«المرتزقة»
ليبيا
«أسوشييتد برس»: تركيا أرسلت 4 آلاف مقاتل أجنبي إلى طرابلس
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الجراد وجبة خفيفة شهية لدى بعض الكويتيين