«جوكر» يدافع عن الأمازون

يواكين فينيكس خلال حفلة توزيع جوائز غولدن غلوب، 5 يناير 2020 في بيفرلي هيلز (أ ف ب)

شارك النجم العالمي، يواكين فينيكس، في فيلم قصير من إنتاج منظمات غير حكومية، لإبراز دور السكان الأصليين في حماية غابات الأمازون.

وفي فيلم «غارديينز أوف لايف» الممتد على دقيقتين، يؤدي الممثل الأميركي الأوفر حظا للفوز بجائزة الأوسكار عن دوره في «جوكر»، دور جراح يحاول إنقاذ مريض ينازع، ويشبه المشهد لقطة من مسلسل «إي آر» أو «غرايز أناتومي».

لكن عندما يهم يواكين فينيكس (45 عاما) بمغادرة غرفة العمليات، معتبرا أن المريض توفي، تدخل طبيبة تؤدي دورها الممثلة الألمانية من أصل بيروفي كوريانكا كيلشر وهي من السكان الأصليين، وفق «فرانس برس».

فتتمكن من إنعاش المريض الذي يظهر في مكان قلبه غابات الأمازون وأستراليا المشتعلة مصورة بواسطة الأقمار الصناعية. وعرضت الفيلم منظمتا «أمازون ووتش» و«إكستنكشن ريبيليين» غير الحكوميتين اللتان تعنيان بالبيئة.

وقال الممثل النباتي منذ فترة طويلة: «شاركت في الفيلم لإيقاظ الضمائر على تأثير صناعة اللحوم ومنتجات الحليب على التغير المناخي».

وأضاف في بيان صادر عن «أمازون ووتش» ومقرها في الولايات المتحدة: «نقطع غابات مدارية ونحرقها ونقف نشاهد عواقب تحركنا في العالم بأسره».

وقالت ليلى سالاسار لوبيس المديرة التنفيذية لمنظمة «أمازون ووتش»: «إنقاذ امرأة من السكان الأصليين للأمازون ليس بصورة مجازية بل هو واقع الغابة. الأمازون هي قلب العالم والسكان الأصليون هم حراسها».

ورحّبت بالفيلم سونيا غواجاجارا منسقة جمعية الشعوب الأصلية في البرازيل، التي تندد بانتظام بسياسة الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو البيئية.

وقالت: «نحتاج إلى تضامن دولي (...) لإبراز نضالنا من خلال التنديد بالقضاء على الأمازون والعنف الذي يطال شعوب السكان الأصليين المدافعين عن بقائها».