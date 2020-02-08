دور أكبر للنساء والأقليات في أفلام هوليوود

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 فبراير 2020, 10:10 صباحا
الممثلة البريطانية سينتيا إيريفو لدى وصولها إلى غداء المرشحين إلى جوائز أوسكار في هوليوود في 27 يناير 2020 (أ ف ب)

تحسن تمثيل النساء والأقليات الإثنية أو الثقافية على الشاشات العام 2019 في هوليوود، وبات يقترب ببطء من تشكيلة السكان الأميركيين، حسب تقرير حديث.

وللسنة السابعة على التوالي، درست جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس (يو سي إل إيه) الأفلام المئتين، التي حققت أعلى الإيرادات على شباك التذاكر، وفق «فرانس برس».

وقال دارنل هانت عميد دائرة العلوم الاجتماعية في الجامعة والمشارك في الدراسة «في العام 2019، اقتربت النساء والأقليات من تمثيلها النسبي على صعيد الأدوار الرئيسية ومجمل الممثلين».

ونشرت الدراسة قبل ثلاثة أيام من حفل توزيع جوائز الأوسكار التي انتقدت هذه السنة بسبب غياب كبير للتنوع في ترشيحاتها.

وبينت الدراسة أن 44.1% من الأدوار الرئيسية ذهبت إلى نساء العام الماضي، فيما تمثل النساء نحو نصف سكان الولايات المتحدة.

أما على صعيد الأشخاص من غير البيض في الولايات المتحدة (السود وأصحاب الأصول الآسيوية والأميركية اللاتينية والعربية والخلاسيون على أنواعهم)، فحصلوا على 27.6% من الأدوار الرئيسية. وأشارت الدراسة إلى أنهم يشكلون ما يزيد على 40% من سكان البلاد.

وأضاف الباحث: «لكن في الكواليس القصة مختلفة. والسؤال يطرح: هل نشهد تغيرا جذريا أم أن هوليوود تسعى إلى جذب جمهور متنوع لكن من دون أن تغير جوهريا طريقة عملها وراء الكاميرا؟».

وفي مؤشر مهم جدا، يتولى البيض 93% من مناصب المسؤولية في الاستوديوهات الهوليوودية والرجال 80% منها.

يكون الوضع تحسن على صعيد الإخراج إلا أن نسبة النساء في صفوف المخرجين كانت 15.1% في 2019 في مقابل 7.1% العام السابق.

وتحسنت الأرقام بشكل طفيف أيضا على صعيد المؤلفين مع نسبة 17.4% من النساء في صفوف كتاب السيناريو الذين ينتمي 13.9% منها إلى أقليات إثنية أو ثقافية في العام 2019.

وأشارت الدراسة إلى أن الأقليات لها وزن كبير على صعيد القدرة الشرائية وتاليا على إيرادات الاستوديوهات. ففي العام 2019، اشترت ما لا يقل عن 50% من بطاقات الدخول لمشاهدة تسعة من أكثر عشرة أفلام حصدا للإيرادات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يقيل سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي لإدلائه بشهادته في تحقيقات العزل
دولى
منظمة الصحة: العالم يواجه نقصا في معدات الحماية من فيروس «كورونا»
دولى
بومبيو: أميركا تقدم 100 مليون دولار للصين وغيرها لمكافحة فيروس «كورونا»
دولى
ليبيا تخسر من أنغولا وتضيع حلم مونديال كرة الصالات
رياضة محلية
مدير مركز تنمية الصادرات: منتجات عديدة لها ميزة تنافسية والتمور وزيت الزيتون ...
ليبيا
سلامة يكشف سبب تأخر انطلاق المسار السياسي
ليبيا
«حصار النفط» يهدد بنزيف حاد في احتياطي النقد الأجنبي
ليبيا
جريدة الوسط: تحضيرات «جنيف» تصطدم بعراقيل «الشروط»
ليبيا
بكين تفتح تحقيقا في وفاة طبيب كان أول المحذرين من «كورونا»
دولى
ترامب يؤكد مقتل زعيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية
دولى
ارتفاع وفيات فيروس «كورونا» في الصين إلى 630 شخصا
دولى
أبرز ما جاء في تصريحات سلامة عن اجتماعات لجنة (5+5) في جنيف
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كشف علاجات محتملة لـ«كورونا» الجديد