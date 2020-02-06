مسرحيون يطالبون بإنقاذ «الفرقة القومية» للتمثيل والموسيقى (صور)

لوجو الفرقة القومية للتمثيل والموسيقى (أرشيف الفرقة القومية)

أعرب فنانون مسرحيون ليبيون عن خشيتهم من توقف الفرقة القومية للتمثيل والموسيقى، التي تعد من أعرق الفرق المسرحية الليبية، لتلقى المصير نفسه الذي آلت إليه عديد الفرق الأخرى، جراء محاولات الاستيلاء على مقرها الذي توجد فيه منذ العام 1972.

واستنكر الفنان المسرحي، رئيس اتحاد المنتجين الليبيين للإذاعة والتلفزيون، الهادي البكوش، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ما اعتبره استهدافا خطيرا للثقافة والفنون في ليبيا، إذ «جرى الاستيلاء على مقار الفرق المسرحية، ودور العرض، وتحويلها إلى محال لبيع الملابس ومستلزمات السجائر والنرجيلا».

وفي نوفمبر 2017 أجبرت فرقة المسرح الوطني على ترك مقرها بمسرح الكشاف بطرابلس، بحجة عدم تسديده إيجار المقر لصالح المفوضية العامة للكشافة والمرشدات، ولم تفلح حملة الفنانين ضد هذا القرار في تمكين الفرقة من العودة إلى مقرها، ومن ثم نشاطها.

وناشد الفنان عطية باني من خلال صفحته أيضا عبر «فيسبوك» المعنيين بالثقافة والفنون، وتحت عنوان «الفرقة القومية آخر صوامع الإبداع سيتم قرصنتها» كتب قائلا: «الإخوة بالثقافة.. إلى من يعنيهم أمر الثقافة والفنون.. ما الذي أصابكم؟ ها هي أوجاع الفنانين تتوالى وقنواتهم تنحصر ولا يوجد من يحتويهم ويدافع عن مقارهم بعد أن ضاعت حقوقهم».

وتابع «الفرقة القومية التي يعود تاريخ تأسيسها لأكثر من سبعين سنة، والتي ضمت عباقرة فن المسرح، محمد شرف الدين ومصطفى الأمير وفوزي السراج ومختار الأسود وغيرهم من النجوم وقدمت الكثير من المسرحيات وشاركت في مهرجانات محلية ودولية ويتم التأريخ بها في مجال المسرح.. اليوم عيونهم على مقرها.. نعم المقر عبارة عن خربة ولكن حتى هذه الخربة يتم التآمر للاستيلاء عليها.. لقد جف القلم وسيسدل الستار وستنطفئ شموع الإبداع».

وأضاف باني «بالله عليكم بدل أن تمنح الفرق مزايا ومقارا جديدة لترفع مشاعل الرقي والذوق والتقدم يتآمرون عليها ويفتكون منابرها.. هل من منقذ؟ هل من يستجيب؟ أم نقول لا حياة لمن نناديهم ونستغيث بهم!.. سيغيب المسرح ولم يبق للشعوب أستاذ».

اقرأ أيضا: مسرحيون بطرابلس يخشون أن تلحق «الفرقة القومية» بمصير 15 فرقة أغلقت مقارها

ويعود تأسيس الفرقة القومية إلى مطلع الخمسينات من القرن الماضي بعد الاستقلال وذلك في العام 1952، وقدمت عددا كبيرا من الفنانين والفنيين منهم، محمد شرف الدين ومصطفى الأمير ومختار الأسود ولطفي بن موسى ومحمد الربيعي وعبدالحميد حسن وخالد عيسى ونجية الطرابلسي وعبدالباسط البدري ومحمد إبراهيم والطاهر سليمان وسعد الجازوي وعمر التاورغي ورجب الفزاني وحسن الكشيك وإسماعيل العجيلي وغيرهم.

وقدمت الفرقة عددا كبيرا من الأعمال المسرحية منها «الحقد المقدس» و«اللي تظنه موسى يطلع فرعون» و«حلم الجيعانين» و«الحمير والبردعة».

لقطة من أحد عروض الفرقة القومية (أرشيف الفرقة القومية)

لوحة المشاركين في مسرحية «حلم الجيعانين» محمد شرف الدين، يمين، والطاهر سليمان (أرشيف الفرقة القومية)

بوستر مسرحية «الحقد المقدس» (أرشيف الفرقة القومية)

لوحة المشاركين في مسرحية «حلم الجيعانين» محمد إبراهيم، يمين، ومهندس الصوت عبدالباسط البدري (أرشيف الفرقة القومية)

لقطة من أحد عروض الفرقة القومية (أرشيف الفرقة القومية)

لوحة المشاركين في مسرحية «حلم الجيعانين» نجية الطرابلسي، يمين، والمؤلف مصطفى الأمير (أرشيف الفرقة القومية)

لقطة من أحد عروض الفرقة القومية (أرشيف الفرقة القومية)

لوحة المشاركين في مسرحية «حلم الجيعانين» لطفي بن موسى، يمين، والملقن خالد عيسى (أرشيفية)

لقطة من العرض المسرحي «اللي تظنه موسى يطلع فرعون» (أرشيف الفرقة القومية)

لوحة المشاركين في مسرحية «حلم الجيعانين» محمد الربيعي، يمين، وعبدالحميد حسن (أرشيف الفرقة القومية)

لقطة من أحد عروض الفرقة القومية (أرشيف الفرقة القومية)

لقطة من أحد عروض الفرقة القومية (أرشيف الفرقة القومية)

لقطة من أحد عروض الفرقة القومية (أرشيف الفرقة القومية)

لقطة من أحد عروض الفرقة القومية (أرشيف الفرقة القومية)

لقطة من أحد عروض الفرقة القومية (أرشيف الفرقة القومية)