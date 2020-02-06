هبة نور تستعد للجزء الثاني من «الحرملك»

تشارك هبة نور أيضا في مسلسل «ببساطة» (خاص لـ بوابة الوسط)

تستعد الفنانة السورية هبة نور لتصوير مشاهدها في مسلسل «الحرملك» للكاتب سليمان عبدالعزيز والمخرج تامر إسحق في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأبدت هبة سعادتها بالوجود في الجزء الثاني من العمل، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، قائلة: «أنا سعيدة بالوجود في مسلسل الحرملك، الذي جسدت في جزئه الأول شخصية زمردة، أحببت الشخصية كثيرا رغم الجدل الذي أثير حول العمل»، وفق بيان.

وأضافت: «العمل كان ضخما وفخما للغاية، وأخذ صدى إعلاميا واسعا، ومن خلال اطلاعي على الجزء الثاني أعتقد أنه سيكون أفضل بكثير من الجزء الأول»، موضحة أن نفس الشخصيات الأساسية ستوجد مع وجود بعض التطورات.

وحول نجاح الجزء الأول، علقت نور، قائلة: «الجزء الأول نجح وأنا بطبيعتي لا أنتقد أعمالا أشارك فيها، لأني أركز على الرأي الإيجابي فقط.. العمل نال متابعة كبيرة وكان هناك أسماء كبيرة ونجوم رائعون».

وأشارت إلى وجود عدة أسماء لها وزنها في الوسط الدرامي، أمثال باسم ياخور وسامر المصري وقيس الشيخ نجيب وجمال سليمان وسلافة معمار، إضافة إلى درة التونسية وأحمد فهمي من مصر.

من جهة أخرى، أكدت الفنانة السورية مشاركتها في مسلسل «ببساطة» من إنتاج شركة «روي» للفنان باسم ياخور، حيث يتضمن العمل لوحات كوميدية يجسد شخصياتها مجموعة من النجوم السوريين، ويعرض على قناة «بي إن دراما».

ونوهت بأنها اعتذرت عن ثلاثة أعمال مكتفية بمسلسلي «ببساطة» و«الحرملك»، موضحة: «اعتذرت عن ثلاثة أعمال لأن الأدوار ليست كما أريد.. ظروف الدراما العربية والبلدان جعلت الناس بحاجة إلى شيء جديد، وبات الجمهور يطلب أنواعا معينة وينجذب إليها».

وتابعت: «هناك أدوار على النسق القديم، وأنا أبحث عن التطور وتقديم ما ينجذب له الناس، وما عرض عليّ لا يضيف إليَّ شيئا جديدا، فأنا بحاجة إلى جديد.. هناك الكثير من الأعمال والمستويات لكني أبحث عن الشيء المناسب دائما».

وفي سياق آخر، أكدت هبة أهمية الأعمال السورية اللبنانية التي تسير وفق استراتيجية معينة تعمل بها وتنجح وتكمل، وقالت: «لم يأتِ نصيبي في هذه الأعمال حتى الآن.. أعمالهم مهمة جدا ولديهم استراتيجيات وتنويع، حيث لا تنحصر الأعمال في بطولة مطلقة دائما».

واختتمت: «يحق للكثيرين أن يوجدوا نجوما وأبطالا في الأعمال حتى ولو لم يكونوا أصحاب أسماء بارزة في بلدهم.. أتمنى أن يقوموا في سورية بالعمل بالاستراتيجية نفسها، فالتنويع مهم وضروري».