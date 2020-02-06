فايولا ديفيس تؤدي دور ميشال أوباما في عمل تلفزيوني

فايولا ديفيس في روما، أكتوبر 2019 (أ ف ب)

ستؤدي الممثلة فايولا ديفيس الحائزة جائزة أوسكار، دور الأميركية الأولى سابقا ميشال أوباما في مسلسل تلفزيوني جديد من إنتاج محطة «شوتايم» المتوافرة بالكابل، مكرس لزوجات الرؤساء.

وتبلغ الممثلة 54 عاما وقد رشحت ثلاث مرات للفوز بجائزة أوسكار، كما نالت أوسكار أفضل ممثلة في دور ثانوي عن فيلم «فنسيز» العام 2017، وفق «فرانس برس».

وتشارك أيضا في أعمال تلفزيونية ونالت العام 2015 جائزة إيمي عن دورها في مسلسل «هاو تو غيت أو أي ويذ موردر» الذي يعرض الموسم السادس والأخير منه في الربيع.

وستكون فايولا ديفيس كذلك منتجة منفذة في العمل التلفزيوني الذي ستبثه «شوتايم» التابعة لمجموعة «فياكوم سي بي إس»، حسب ما جاء في تغريدة للمحطة.

وسيتناول مسلسل «فيرست ليديز» الحياة في الجناح الشرقي للبيت الأبيض (إيست وينغ) حيث مكاتب السيدة الأولى، حسب ما ذكر موقع «ديدلاين» المتخصص.

وسيركز الموسم الأول على ميشال أوباما، فضلا عن إليانور روزفيلت وبيتي فورد وفق الموقع نفسه.

وكانت ميشال أوباما محور فيلم قصير العام 2016 تناول بداية علاقتها بباراك أوباما بعنوان «فيرست دايت»، وهي تعتبر من أكثر الشخصيات شعبية في الولايات المتحدة.

وبيعت أكثر من 11.5 مليون نسخة من كتاب مذكراتها «بيكومينغ» بكل النسق المطبوعة والرقمية والمسجلة من بينها 7.5 مليون في أميركا الشمالية.