إطلاق أغنية «عالم مجانين» الدعائية لفيلم «راس السنة»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 فبراير 2020, 12:20 مساء
بوستر فيلم «راس السنة» (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «راس السنة» أغنية «عالم مجانين» الدعائية للعمل الذي بدأ عرضه في السينمات؛ وهي من كلمات وألحان وغناء أبو.

وتدور أحداث فيلم «راس السنة» في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، تجمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس السنة العام 2009، ومع مرور الوقت تصبح علاقات الأبطال أكثر تشابكا وتعقيدا، وتتكشف العديد من الحقائق ما يغير نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد، وفق بيان.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في ختام النسخة الـ18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، ويعود الفيلم بالمنتج والسيناريست محمد حفظي إلى الكتابة السينمائية، بعد توقف دام خمس سنوات، إذ كان آخر أعماله فيلم «أسوار القمر» في 2015، و«راس السنة» هو التجربة الأولى لمخرجه صقر، وبطولة إياد نصار وأحمد مالك وعلي قاسم وشيرين رضا وبسمة وإنجي المقدم.

الفيلم من إنتاج «Lagoonie Film Production» و«فيلم كلينك»، توزيع داخلي شركة «دولار فيلم»، وتوزيع خارجي «روتانا»، وتتولى مهام تسويقه شركة «MAD Solutions».

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