أحمد عز يتظلم للنائب العام لاستبعاد تهمة ضرب وسب شقيقة زينة

انتهى أحمد عز أخيرا من تصوير فيلمه الجديد «العارف» (أرشيفية: الإنترنت)

تقدم أشرف عبد العزيز محامي الفنان أحمد عز، صباح الأربعاء، بتظلم للمستشار النائب العام يحمل رقم 7079 لسنة 2020 عرائض المكتب الفني للنائب العام، على قرار إحالة موكله إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الضرب والسب والقذف، وعدم إعلانه بالجلسة حتى تاريخه.

وجاء تظلم محامي عز تأسيسًا على:

- التناقض البين الذي يستعصي على المواءمة والتوفيق بين أقوال نسرين، شقيقة الفنانة زينة، عن روايتها للواقعة في تحقيقات النيابة العامة صـ 28 الذي يؤكد تلفيق الاتهام للفنان.

- دفع بكيدية الاتهام بدافع الانتقام والتنكيل بالفنان والنيل من سمعته الفنية لوجود خلافات.

- تلفيق الاتهام واستحالة وقوع الجريمة وانتفاء أركان الجريمتين، الضرب والسب، قبل الفنان وأنه لم يقم بضرب أحد، والدليل على صحة أقواله أن المتهمة نسرين رضا إسماعيل مرسي شلبي قررت بالأوراق محاولة خطف الأولاد، وهذا عكس ما أدلت به شقيقتها الفنانة زينة على قناة «Mbc مصر» مع الإعلامي عمرو أديب، حيث ذكرت تحديدًا، قائلة: «هما علاقتهم كويسة بأبوهم»، وذلك عكس ما جاء برواية شقيقتها، والروايتين غير صحيحتين ومن الفيديوهات المصورة التي توضح عدم ارتكاب الفنان لأية جريمة، بل وهو المعتدَى عليه بالسب والضرب.

- التناقض البين بين الدليل القولي بأقوال شهود الإثبات، وبين الدليل الفني، وهو التقرير الطبي.

- تناقض أقوال الشهود عن أقوال المجني عليها في ألفاظ السباب تناقضًا يستعصي عن المواءمة وخلافًا عما تم تصويره بكاميرات تصوير الفندق.

- القصور البين في محضر الشرطة بعدم مناظرة المجني عليها بواسطة أنثى وعدم ذكر ما بها من إصابات.

- دفع ببطلان تحريات المباحث لمكتبيتها وعدم جديتها.

أما دفوعه كمجني عليه ومدعٍ بالحق المدني فتتلخص في الآتي:

- ثبوت واقعة تعدي المتهمين، نسرين وشقيقها محمد رضا، على المجني عليه الفنان أحمد عز بالسب والضرب على الوجه بموجب كاميرات المراقبة وكذا سبها له هي وشقيقها بموجب التسجيل الصوتي المرفق بالأوراق، وما أكده شهود المجني عليه ثبوتًا يقينيًّا بكاميرات مراقبة الفندق التي فرغتها النيابة العامة.

- الاغتيال المعنوي الذي يتعرض له الفنان أحمد عز بتعمد الإضرار بشخصيته وصورته الأخلاقية، ليتم استنزافه وإضعاف تأثيره في الجمهور من خلال التشكيك في مصداقيته أمام مجتمعه ومعجبيه ليصبح محل اتهام في عيون مَن حوله لتناله سهامهم وذلك بالقذف واتهامه والافتراء وبث أخبار كاذبه وأيضًا بالتعدي الصريح اللفظي والجسدي المصور بكاميرات الفندق.

وفي نهاية التظلم قدم محامي عز التماسًا للنائب العام باستبعاد جريمتي الضرب والسب الموجهتين إلى عز، وكذلك التحقيق في الواقعة تحقيقًا قضائيًّا بمعرفة المكتب الفني للنائب العام.