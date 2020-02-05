بالصور: تشييع جنازة الفنانة نادية لطفي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 فبراير 2020, 03:50 مساء
جنازة الفنانة الراحلة نادية لطفي (تصوير: مصطفى مرتضى)

شُيِّعت جنازة الفنانة المصرية نادية لطفي، بعد عصر الأربعاء، من مسجد مستشفى المعادي العسكري، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن، على رأسهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

وشارك في تشييع الجنازة الفنانون ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي ونهال عنبر ومنير مكرم ودنيا سمير غانم وإلهام شاهين والإعلامي وائل الإبراشي.

ومن المقرر أن يقام عزاء الفنانة الراحلة نادية لطفي مساء الخميس، داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد (غرب القاهرة).

اقرأ أيضا: وفاة الفنانة المصرية نادية لطفي

جنازة الفنانة الراحلة نادية لطفي (تصوير: مصطفى مرتضى)
جنازة الفنانة الراحلة نادية لطفي (تصوير: مصطفى مرتضى)
جنازة الفنانة الراحلة نادية لطفي (تصوير: مصطفى مرتضى)
جنازة الفنانة الراحلة نادية لطفي (تصوير: مصطفى مرتضى)
جنازة الفنانة الراحلة نادية لطفي (تصوير: مصطفى مرتضى)
جنازة الفنانة الراحلة نادية لطفي (تصوير: مصطفى مرتضى)
جنازة الفنانة الراحلة نادية لطفي (تصوير: مصطفى مرتضى)
جنازة الفنانة الراحلة نادية لطفي (تصوير: مصطفى مرتضى)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إغلاق مزيد من المدن الصينية مع ارتفاع حصيلة فيروس كورونا لـ500 وفاة
دولى
اجتماع لدول «أوبك» وروسيا يناقش خفض الإنتاج بسبب «كورونا»
اقتصاد
البرهان: لقائي نتنياهو كان بهدف «صيانة الأمن الوطني السوداني»
عربى
«غلوبال فاير»: الجيش المصري التاسع عالميًّا متفوقًا على تركيا وإيران وإسرائيل في...
عربى
السراج يجدد السماح للجالية الفلسطينية بالحصول على العلاج أسوة بالليبيين
ليبيا
الولايات المتحدة تعمل مع شركة أدوية لتطوير علاج جديد لفيروس «كورونا»
دولى
الصين تتهم بومبيو بـ«التشهير» بعد تصريحاته عن معاناة المسلمين في شينجيانغ
دولى
الصين تستقبل أول حالات مرضى «كورونا» بمستشفى بني خلال 10 أيام (فيديو)
دولى
«النواب» يقر شروطا خمسة للمشاركة في حوار جنيف
ليبيا
وفاة الفنانة المصرية نادية لطفي
ثقافة وفن
هل تحول النفط إلى ورقة مساومة في ملف الأزمة الليبية؟
ليبيا
حراك دبلوماسي لمنع صدام إقليمي على الأرض الليبية
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا تقترح وقف مباركة رجال الدين أسلحة الدمار الشامل