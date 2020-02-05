بالصور: تشييع جنازة الفنانة نادية لطفي

جنازة الفنانة الراحلة نادية لطفي (تصوير: مصطفى مرتضى)

شُيِّعت جنازة الفنانة المصرية نادية لطفي، بعد عصر الأربعاء، من مسجد مستشفى المعادي العسكري، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن، على رأسهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

وشارك في تشييع الجنازة الفنانون ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي ونهال عنبر ومنير مكرم ودنيا سمير غانم وإلهام شاهين والإعلامي وائل الإبراشي.

ومن المقرر أن يقام عزاء الفنانة الراحلة نادية لطفي مساء الخميس، داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد (غرب القاهرة).

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جنازة الفنانة الراحلة نادية لطفي (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنانة الراحلة نادية لطفي (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنانة الراحلة نادية لطفي (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنانة الراحلة نادية لطفي (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنانة الراحلة نادية لطفي (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنانة الراحلة نادية لطفي (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنانة الراحلة نادية لطفي (تصوير: مصطفى مرتضى)

جنازة الفنانة الراحلة نادية لطفي (تصوير: مصطفى مرتضى)