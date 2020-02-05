اكتشاف أقدم بئر خشبية في العالم

مواطنين في الهند يجمعون المياه من بئر في شيناي (أ ف ب)

تشكل بئر من العصر الحجري الحديث اكتشفت في تشيكيا قبل عامين أقدم منشأة خشبية في العالم، على ما أكد علماء آثار تشيكيون، الثلاثاء، بالاستناد إلى تحاليل معمقة.

وقال ياروسلاف بيسكا من مركز الآثار في مدينة أولوموتس في شرق الجمهورية التشيكية: «لقد أجرينا تحليلا قائما على علم تحديد أعمار الأخشاب، وأكدنا ذلك عن طريق التأريخ الكربوني»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأوضح بيسكا أن «البئر تعود إلى العامين 5256 - 5255 قبل الميلاد. لم يخلص علماء تحديد أعمار الأخشاب إلى وجود أي منشأة من الخشب الاصطناعي أقدم منها في العالم، إلا أن هذا الأمر قد يتغير مستقبلا».

هذه البئر التي كانت بعمق أربعة أمتار اكتشفت عام 2018 في موقع طريق سريع مستقبلي على بعد 120 كيلومترا تقريبا شرق العاصمة براغ، وأوضح بيسكا: «لقد نبشنا جزءا سفليا من البئر بارتفاع 1.4 متر».

وذكرت وكالة الأنباء التشيكية أن الهيكل الأساسي للبئر قام على أربعة أعمدة وزعت في الزوايا وجرى شقها لوضع الألواح داخلها، وكان العلماء يظنون حتى الآن أن استخدام هذه التقنية بدأ بعد حقبة العصر الحجري الحديث بكثير.

بعدها سحب علماء الآثار البئر والتراب الذي كانت تحويه، والذي يخضع أيضا لفحوص بغية إعطاء العلماء فكرة عن البيئة في العصر الحجري الحديث، آخر حقب العصر الحجري، ولفتت بيسكا إلى أن «البئر محفوظة حاليا وحالما تنجز أعمال الحفظ ستنقل إلى متحف في مدينة باردوبيتسه المجاورة في خلال عامين».