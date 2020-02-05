شانن دوهرتي تعاني سرطان الثدي بمراحله المتقدمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 فبراير 2020, 12:41 مساء
الممثلة الأميركية شانن دوهرتي بحفلة فوكس سامير تي سي آي في لوس أنجليس (أ ف ب)

بعد أقل من عام على وفاة الممثل لوك بيري بسكتة دماغية، أعلنت ممثلة أخرى من مسلسل «بيفرلي هيلز 2019»، شانن دوهرتي، عن إصابتها بسرطان الثدي بمراحله المتقدّمة.

وقالت الممثلة الأميركية البالغة 48 عاما خلال إطلالة لها ضمن برنامج «غود مورنينغ أميركا» على محطة «أيه بي سي» إن مرض السرطان عاودها، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأضافت شانن التي لعبت دور إحدى الساحرات الثلاث في «شارمد»، بأنها «لم تستوعب الخبر بعد، خصوصا أنه أمر يصعب تقبله»، وأصيبت دوهرتي بسرطان الثدي مرة أولى في العام 2015، وفي حينها، أعلنت الممثلة عن معركتها ضد المرض من خلال نشر صور على شبكات التواصل الاجتماعي خلال خضوعها للعلاج.

أما الآن، فهي تعاني «سرطان الثدي في المرحلة الرابعة»، مما يعني أن المرض انتشر في جسمها، واختارت دوهرتي أن تبقي على مرضها سراً خلال تصوير الحلقات الجديدة من مسلسل «بيفرلي هيلز»، خصوصا أنها علمت به بعض مرور بضعة أشهر فقط على وفاة شريكها السابق لوك بيري الذي لم يكن مقررا أن يشارك في تكملة المسلسل الجديد.

وخلال مشاركتها في برنامج «غود مورنينغ أميركا»، قالت شانن «كان غريباً بالنسبة إليّ أن يتمّ تشخيص إصابتي بالسرطان، فيما توفي قبلي شخص آخر يتمتع بصحّة جيّدة»، وشرحت الممثلة بأنها لم تكن تريد الحديث عن مرضها، وذلك لتثبت قدرتها على العمل، وأضافت «حياتنا لا تنتهي عند لحظة تشخيص المرض، إذ يبقى أمامنا بعض الوقت».
 

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