تاناروت تعرض الفيلم «وات ذا هيلث»

تاناروت تعرض الفيلم «وات ذا هيلث» (أرشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، الخميس الفيلم الوثائقي «What the Health»، من إنتاج العام 2017، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم من إخراج كيب أندرسن الذي يحاول في هذا الفيلم الكشف عن سر منع الأمراض المزمنة، وهو يبحث لماذا لا ترغب المنظمات الصحية الرائدة حول العالم أن يعرف الناس بشأنها.

وينتقد الفيلم أيضا التأثير الصحي لاستهلاك اللحوم ومنتجات الألبان، في دعوة لنظام غذائي نباتي، مما عرض الفيلم لانتقاد من بعض الأطباء وإخصائيي التغذية الذين اعتبر بعضهم أن الفيلم استخدم مصادر متحيزة أو بيانات ضعيفة أو غير موجودة.