خدوجة صبري: مسرحية «حكاية طرابلسية» تتناول معاناة النساء

عرض «حكاية طرابلسية» بطولة خدوجة صبري (أ ف ب)

حصلت مسرحية «حكاية طرابلسية» بطولة الفنانة الليبية خدوجة صبري على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان «آفاق مسرحية»، في دورته السادسة التي أقيمت بمسرح الهناجر بدار الأوبرا بمصر، واختتمت 29 يناير.

وأوضحت خدوجة صبري لـ«بوابة الوسط» أن المسرحية تناولت حياة بعض النساء اللاتي يعانين مشاكل اجتماعية ونفسية، بسبب العادات والتقاليد والمجتمع.

وشاركت المسرحية من قبل في أربعة مهرجانات دولية، منها مهرجان «المسرح العربي» بالقاهرة، ومهرجان «مراكش» بالمغرب، ومهرجان «القيروان للمنودراما» بتونس.

وعرض «حكاية طرابلسية» من تأليف الكاتب منصور بوشناف وإخراج جمال عبدالناصر.

عرض «حكاية طرابلسية» بطولة خدوجة صبري (أ ف ب)