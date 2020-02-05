الجائزة العالمية للرواية العربية تعلن قائمتها القصيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 فبراير 2020, 10:18 صباحا
الجائزة العالمية للرواية العربية تعلن قائمتها القصيرة (أرشيفية:انترنت)

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر»، الثلاثاء، قائمتها القصيرة لدورة 2020 التي ضمت ستة أعمال من الجزائر ولبنان وسورية ومصر والعراق.

ضمت القائمة روايات «حطب سراييفو» للجزائري سعيد خطيبي، و«ملك الهند» للبناني جبور الدويهي، و«الحي الروسي» للسوري خليل الرز، و«فردقان» للمصري يوسف زيدان، و«الديوان الإسبرطي» للجزائري عبدالوهاب عيساوي، و«التانكي» للعراقية عالية ممدوح، وفقا لوكالة «رويترز».

واختيرت هذه الأعمال من بين 16 رواية وصلت إلى القائمة الطويلة في ديسمبر، وجاء الإعلان عن القائمة القصيرة خلال مؤتمر صحفي عقد في متحف حضارة الماء بمدينة مراكش المغربية، بحضور لجنة التحكيم المشكلة برئاسة الناقد العراقي محسن جاسم الموسوي، وعضوية الصحفي اللبناني بيار أبي صعب، والباحثة الروسية فيكتوريا زاريتوفسكايا، والروائي الجزائري أمين الزاوي، والإعلامية المصرية ريم ماجد.

تبلغ قيمة الجائزة 50 ألف دولار تقدمها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بدولة الإمارات تحت رعاية مؤسسة جائزة البوكر في لندن، ومن المنتظر إعلان الرواية الفائزة عشية افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب في 14 من أبريل.

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