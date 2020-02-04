الاتحاد الأوروبي يمنح جائزة لأفضل فيلم يعالج قضايا المرأة بمهرجان «أسوان»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 05:50 مساء
لجنة اختيار أفضل فيلم يعالج قضايا المرأة والمقدمة من الاتحاد الأوروبي (خاص لـ بوابة الوسط)

اختار الاتحاد الأوروبي مهرجان «أسوان الدولي لأفلام المرأة» ليمنح من خلاله جائزة لأفضل فيلم من دول الاتحاد ودول البحر المتوسط، يعالج قضايا المرأة ومشاركتها في المجتمع.

ويتنافس على الجائزة الأفلام الأورومتوسطية المشاركة في مسابقة الفيلم الطويل وعددها سبعة أفلام، إضافة إلى ثلاثة أفلام مشاركة في مسابقة الفيلم المصري، وتشكلت لجنة تحكيم لاختيار الفيلم الفائز برئاسة المنتجة التونسية درة بوشوشة، وعضوية الناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس والممثلة المصرية رانيا يوسف والممثلة السورية جومانا مراد .

وأكدت إدارة مهرجان «أسوان الدولي لأفلام المرأة»، أن وجود جائزة باسم الاتحاد الأوروبي في الدورة الرابعة يعتبر من أهم المكاسب التي تحققت هذا العام، خصوصا أن المهرجان منذ دورته الأولى يعرض أحدث ما أنتجته السينما الأوروبية من أعمال تعبر عن قضايا المرأة وتطرح إبداعها.

ووقع اختيار إدارة مهرجان «أسوان الدولي لأفلام المرأة» على فيلم «بعلم الوصول» للمخرج هشام صقر ليكون فيلم افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان يوم 10 فبراير المقبل، بجانب تمثيله السينما المصرية في مسابقة الأفلام الطويلة.

الفيلم من بطولة بسمة ومحمد سرحان وبسنت شوقي، تأليف وإخراج هشام صقر.

مهرجان «أسوان» يكرم في دورته الرابعة التي ستنطلق يوم 10 فبراير المقبل النجمة الإسبانية فيكتوريا أبريل والنجمة المصرية نيللي كريم، والفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، فيما يكرم في حفل الختام يوم 15 فبراير المنتجة ناهد فريد شوقي، والمونتيرة رحمة منتصر، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.

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