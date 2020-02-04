«لما بنتولد» و«الفيل الأزرق 2» يحصدان جوائز «جمعية الفيلم»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 02:29 مساء
تمكن فيلمي «الفيل الأزرق 2» و«لما بنتولد» من الحصول على نصيب الأسد من الجوائز (أرشيفية)

يقام حفل ختام وتوزيع تكريمات وجوائز الدورة الـ46 لمهرجان «جمعية الفيلم السنوي» للسينما المصرية، السبت، بسينما رينسانس محمد فريد (وسط القاهرة).

وأعلنت إدارة المهرجان برئاسة مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع نتائج لجنة تحكيم الدورة الجديدة برئاسة الناقد الكبير كمال رمزي وعضوية كل من الناقد أسامة عبدالفتاح وأستاذ المونتاج الدكتورة رحمة منتصر والناقدة علا الشافعي، ومهندس الديكور فوزي العوامري، والمخرج والسيناريست محمد أبوسيف والناقد محمد الروبي، ومدير التصوير الدكتور محمد عسر، والمخرج هاني لاشين، حيث تمكن فيلمي «الفيل الأزرق 2» و«لما بنتولد» من الحصول على نصيب الأسد من الجوائز.

فحصل فيلم «لما بنتولد» على جائزة أحسن فيلم، بينما حصلت الممثلة سلمى حسن على جائزة أحسن ممثلة دور أول، بينما حصلت الفنانة الكبيرة حنان سليمان على جائزة أحسن ممثلة دور ثان، بينما حصل المخرج تامر عزت على جائزة أحسن إخراج، وحصلت الراحلة نادين شمس على جائزة أحسن سيناريو، بينما حصلت الفنانة أميمة السباعي على شهادة التقدير من لجنة التحكيم عن دورها في هذا الفيلم.

أما فيلم «الفيل الأزرق» فحصل على جائزة أحسن مكياج لطارق مصطفى، وأحسن مكساج صوت لأحمد أبو السعد، بينما حصلت ناهد نصر الله على جائزة أحسن مصممة ملابس، كما حصل الموسيقار هشام نزيه على جائزة الموسيقى، وأخيرا حصل المونتير أحمد حافظ على جائزة أحسن مونتاج.

بينما حصل الفنان محمد سعد على جائزة أحسن ممثل دور أول عن دوره في فيلم «الكنز 2»، بينما حصل الفنان ماجد الكدواني على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دوره في فيلم «الضيف»، بينما حصل باسم سمرة على جائزة أحسن ممثل دور ثان عن دوره في فيلم «ولاد رزق 2»، أما مهندس الديكور علي حسام فحصل على جائزة الديكور عن فيلم «الضيف» بينما حصل مدير التصوير أحمد يوسف على جائزة أحسن تصوير عن فيم «خيال مآتة»، بينما حصل فيلم «بين بحرين» على جائزة أفضل أفيش.

كما أعلنت إدارة المهرجان عن جائزة أعضاء الجمعية والجمهور من خلال الاستفتاء اليومي الذي يقام بعد العروض، وحصل فيلم «الضيف» للمخرج هادي الباجوري على أعلى الأصوات.

لجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم (خاص لـ بوابة الوسط)
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