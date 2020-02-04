إعلان برنامج القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020

وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم (أرشيفية:انترنت)

كشفت وزارة الثقافة المصرية بعض الأنشطة والفعاليات التي ستقيمها اعتبارًا من أبريل المقبل لمناسبة اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي.

وتتسلم القاهرة مشعل عاصمة الثقافة عن المنطقة العربية من تونس، في إطار برنامج بدأته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» العام 2001 باختيار ثلاث مدن كل عام كعواصم ثقافية عن المنطقة العربية والمنطقة الأفريقية والمنطقة الآسيوية، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في مؤتمر صحفي الإثنين «يأتي اختيار القاهرة هذا العام عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي تأكيدًا لمكانة مصر في العالم الإسلامي، وأعدت وزارة الثقافة المصرية برنامجًا حافلًا احتفالًا بهذه المناسبة تشارك فيه كل قطاعاتها وهيئاتها وبالتنسيق مع عدة وزارات، يتضمن الكثير من الأنشطة».

يشمل البرنامج عروضًا فنية من أبرزها المسرحية الغنائية «القاهرة في ألف عام» التي قدمت لأول مرة 1969، ومعارض كتب ومسابقات للفنون بمجال التصوير والتصميم، إضافة إلى تخصيص جائزة لأفضل مشروع ثقافي لمدينة القاهرة وجائزة أخرى لأفضل منتج للصناعات التقليدية، وتسجيل بعض المواقع الجديدة على قائمة التراث في العالم الإسلامي، واختيار أحد المعالم الأثرية بالقاهرة لترميمه وإعادة تأهيله.