أحد أبرز المذيعين الأميركيين مصاب بالسرطان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 12:33 مساء
روش ليمباو يدلي بكلمة قبل خطاب للرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر 2019 (أ ف ب)

كشف روش ليمباو، أحد أبرز المقدمين الإذاعيين في أوساط المحافظين الأميركيين، الإثنين، أنه يعاني من سرطان الرئة.

وأعلن ليمباو البالغ 69 عاما هذا النبأ خلال برنامجه الإذاعي الذي يقدم في أحيان كثيرة على أنه أنجح البرامج على المحطات الإذاعية في الولايات المتحدة لناحية عدد المستمعين، وفق «فرانس برس».

هذا المقدم المعروف بدعمه الكبير للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يبادله بدوره الإطراءات، وعد بالاستمرار في عمله الإذاعي طالما استطاع ذلك.

وكتب الرئيس الأميركي عبر «تويتر» مساء الإثنين «معظم الناس لا يعرفون إلى أي مدى العظيم روش ليمباو هو رجل رائع وصاحب موهبة سياسية مذهلة. لا أحد مثله. ننتظر أن تتعافى سريعا يا صديقي».

ويملك روش ليمباو تأثيرا كبيرا على مستمعيه في العقود الثلاثة الماضية لدرجة أن الديمقراطيين يصفونه من باب السخرية بـ«زعيم الجمهوريين».

وواجه في أحيان كثيرة اتهامات بالترويج لمعلومات كاذبة ونظريات المؤامرة.

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