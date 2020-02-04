فريق دفاع واينستين يضعف شهادة مدعية رئيسية

الممثلة السابقة جيسيكا مان في محكمة مانهاتن في نيويورك (أ ف ب)

قدم فريق دفاع هارفي واينستين رسائل جديدة، الإثنين، يقول إنها تقدم إثباتًا على أن المنتج الهوليوودي السابق أقام علاقة توافقية مع جيسيكا مان وهي إحدى المدعيات الرئيسيات في القضية.

وأخضعت محامية الدفاع الرئيسية، دونا روتونو، الممثلة السابقة جيسيكا مان التي تزعم أن واينستين اغتصبها في مارس 2013، لاستجواب عنيف بدا أنه أضعف شهادتها السابقة، وكتبت مان في رسالة إلكترونية موجهة إلى واينستين بعد ستة أشهر من التاريخ الذي تزعم أنه اغتصبها فيه «شكرًا لدعمك اللامتناهي ولطفك، لقد ساعداني في الإيمان بنفسي»، وجاء في رسالة أخرى: «لا أحد يفهمني مثلك»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وفي رسالة ثالثة كُـتبت في العام 2014، أشارت إلى ابتسامة واينستين و«عينيه الجميلتين»، وجيسيكا مان هي الوحيدة مع ميمي هاليه التي باتت ادعاءاتها موضع ملاحقات قضائية ضد واينستين في نيويورك، ولا تشمل الاتهامات الموجهة إلى المنتج السابق ادعاءات كل من أنابيلا شورا ودون دانينغ وتارال وولف بتعرضهن لاعتداءات جنسية.

وينفي هارفي واينستين التهم الموجهة إليه، ويؤكد أن العلاقات التي أقامها مع هؤلاء السيدات كانت برضاهن، واعترفت مان (34 عامًا) الجمعة بأنها كانت تقيم علاقة جنسية بالتراضي مع واينستين حتى العام 2016، لكنها قالت إنها استمرت في تلك العلاقة خوفًا منه.

لكن يوم الإثنين، طلب منها الدفاع قراءة رسالة إلكترونية أرسلتها إلى صديقها في العام 2013 تحدثت فيها عن واينستين وجاء فيها: «قدم لي المساعدة عندما لم يفعل ذلك والداي، حاولت أن أجعله مشبهًا بالأب، لقد أعطاني كل ما أحتاج إليه»، وأجل القاضي جيمس بيرك جلسة الإثنين بعدما أجهشت مان بالبكاء ولم تتمكن من استعادة رباطة جأشها.