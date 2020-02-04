انفصال باميلا أندرسون بعد 12 يوما على الزواج

انفصال باميلا أندرسون وجون بيترز بعد 12 يوما على الزواج (أ ف ب)

انفصلت الممثلة وعارضة الأزياء الكندية باميلا أندرسون عن زوجها المنتج جون بيترز بعد 12 يومًا من زواجهما في ماليبو.

فقد تزوجت نجمة المسلسل التلفزيوني الشهير «باي واتش» بيترز (74 عاما) الذي كان مصفف شعر والذي أقامت معه علاقة قبل عقود، في 20 يناير خلال احتفال خاص في ماليبو حضره ابنا أندرسون وبنات المنتج الثلاث وزوجة سابقة له، وفقا لوكالة فرانس برس.

لكن يبدو أن الوضع لم يكن على ما يرام، إذ عادت أندرسون إلى كندا السبت وفق ما أورد موقع «هوليوود ريبورتر»، بعد أيام فقط من نشر الممثلة صورة تجمعها مع بيترز على «إنستغرام».

وقالت أندرسون البالغة 52 عاما في بيان وجه إلى وسائل الإعلام الأميركية «تأثرت جدا باستقبالكم الحار لاتحادي أنا وجون، سنكون ممتنين جدا لدعمكم لأننا سنأخذ بعض الوقت من أجل إعادة تقويم ما نريده من الحياة ومن بعضنا البعض»، وأوضحت في بيانها أن الزواج لم يثبت رسميا وأنهما قررا التراجع عن تلك الخطوة للتفكير مليا في الخطوة المقبلة.

وتزوجت باميلا أندرسون البالغة 52 عاما تومي لي وكيد روك وكانت أخيرا في علاقة مع لاعب كرة القدم الفرنسي عادل رامي لكنهما انفصلا الصيف الماضي، وعاش جون بيترز لفترة طويلة مع باربرا سترايسند التي كان لها دور أساسي في دخوله عالم هوليوود، والتقى باميلا أندرسون للمرة الأولى في فيلا «بلاي بوي» التابعة لهيو هيفنر في الثمانينات.

وقال بيترز لمجلة «هوليوود ريبورتر» المتخصصة «هناك نساء جميلات في كل مكان، كان لدي خيارات، لكن لمدة 35 عاما، كنت أريد باميلا».