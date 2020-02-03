«موناليزا» مصنوعة من مكعبات روبيك في مزاد باريسي

زوار يلتقطون صورا للوحة الموناليزا في متحف اللوفر في باريس، 7 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

قبيل انتهاء المعرض الضخم المخصص لليوناردو دا فينشي في متحف اللوفر الفرنسي، تطرح لوحة الموناليزا بحلة حديثة للبيع في مزاد في باريس نهاية الشهر الحالي وهي بعنوان «روبيك موناليزا» (2005) لفنان الشارع إينفايدر، وهي مؤلفة من نحو 330 مكعب روبيك الثلاثي الأبعاد.

ويطرح العمل للبيع في 23 فبراير، وتقدر قيمته بمبلغ يراوح بين 120 ألف يورو و150 ألفًا، بحسب دار «آركوريال» للمزادات في باريس. وهو مصنوع بالكامل من مكعبات روبيك التي لاقت نجاحًا كبيرًا في الثمانينات، وفق «فرانس برس».

وتخصص «آركوريال» مزادًا كاملًا للفن المعاصر تطرح فيه أعمالًا لكبار فناني الشارع المعاصرين.

واشتهر «إينفايدر»، واسمه الحقيقي فرانك سلاما، بـ«غزوات» الشوارع التي أجراها في أكثر من 65 مدينة في 33 بلدا، حتى أنه استحدث تيارا فنيا يلخص أعماله باسم «الروبيكوبية».

لوحة «روبيك موناليزا» كانت أول قطعة من سلسلة من الأعمال تعيد تقديم أبرز اللوحات في تاريخ الفن، وهي بعنوان «روبيك ماستر بيسز».

وأعاد «إينفايدر» تقديم مجموعة من أشهر اللوحات في العالم، كما خصصت له معارض كثيرة منذ 2005.