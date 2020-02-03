فيلم «1917» يهيمن على جوائز بافتا

سام منديس حاملا جائزة بافتا عن فيلم "1917" في لندن (أ ف ب)

قبل أسبوع من جوائز الأوسكار الأميركية، هيمن فيلم الحركة التاريخي «1917» للمخرج سام منديس الأحد في لندن على مكافآت السينما البريطانية «بافتا» متغلبا على «جوكر» الذي كان الأوفر حظا.

وكان الفيلم توج أيضا في حفلة توزيع جوائز غولدن غلوب في يناير وهو مرشح في تسع فئات في حفلة الأوسكار التي تقام في التاسع من فبراير، وفقًا لوكالة فرانس برس.

ونال الفيلم سبع جوائز بافتا من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج، وفي هاتين الفئتين، تغلب على «ذي آيرشمان» لمارتن سكورسيزي و«جوكر» لتود فيليبس و«وانس ابون ايه تايم إن هوليوود» لكوينتن تارانتينو «وباراسايت» لبونغ جون-هو.

وقال سام منديس خلال الحفلة إنه يشعر بـ«سعادة لكون قصة قريبة من عائلتي تطورت وحققت هذا الصدى» بعد نجاح فيلمه المستوحى من قصص جده في الحرب العالمية الأولى، وشكلت حفلة البافتا خيبة أمل لفيلم «جوكر» الذي كان مرشحا في 11 فئة، لكنه اكتفى بثلاث مكافآت، وكذلك الأمر لـ«آيرشمان» من إنتاج «نتفليكس» الذي خرج خالي الوفاض.

وفاز يواكين فينيكس بطل «جوكر» بجائزة أفضل ممثل عند تأديته دور عدو باتمان اللدود بشكل لافت، وتغلب في هذه الفئة على ليوناردو دي كابريو وآدم درايفر وتارون إيغرتون وجوناثان برايس، وحصدت الأميركية رينيه زيلويغر الجائزة لدى النساء بتأديتها دور الممثلة الشهيرة جودي غارلاند في «جودي»، وتنافست في هذه الفئة مع جيسي باكلي وسكارليت جوهانسن وشارليز ثيرون وسارشه رونان.

أما فيلم تارانتينو الذي يتغنى فيه بهوليوود الستينات، فنال جائزة واحدة رغم ترشيحاته العشرة وهي لأفضل ممثل في دور ثانوي لبراد بيت، وحاز «باراسايت» للكوري الجنوبي بونغ جون-هو جائزتي أفضل فيلم أجنبي وأفضل سيناريو، والفيلم دراما عائلية واجتماعية مع عناصر تشويق حول أسرة فقيرة تفرض نفسها على أخرى غنية.

غياب التنوع

وأبرزت جوائز الأكاديمية البريطانية للسينما والتلفزيون «بافتا» اهتمامها بأزمة المناخ من خلال التخلي عن أكياس الهدايا غير المراعية البيئة وعبر مد سجاد أحمر مصنوع من مواد معاد تدويرها، وطلب من المدعوين ارتداء ملابس سبق لهم أن وضعوها، إلا أن الترشيحات في غالبية الفئات التي اختارها أعضاء الأكاديمية الـ6500 تعرضت لانتقادات بسبب غياب التنوع، فقبل الحفلة، أسفت رئيسة الأكاديمية بيبا هاريس لغياب النساء عن فئة أفضل مخرج مع «أنهن يمثلن مستقبل هذا الوسط» معتبرة أنه من «المزعج والمخيب للأمل» ألا يكون أي ممثل أسود مرشحا في الفئات الرئيسية.

ووعدت بإعادة نظر واسعة النطاق تتعلق بكل ما يمت بصلة إلى منح الجوائز مشددة على أن «المشكلة تطال كل الأوساط السينمائية» وليس فقط الجوائز، واستغل يواكين فينيكس فرصة تسلمه الجائزة ليشير إلى وضعه «المميز» مقارنة بزملائه السود موضحا «نوجه رسالة واضحة إلى الأشخاص الملونين ومفادها أنهم ليسوا موضع ترحاب هنا»، داعيا إلى انحاز العمل الصعب لفهم العنصرية النُظمية.

وكانت الانتقادات بدأت تظهر في مطلع يناير على شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسم «بافتا سو وايت»، وتولى الحملة بعد ذلك المخرج ستيف ماكوين الحائز جائزة أوسكار منددا في صحيفة «ذي غارديان» «بإهمال كبير للمواهب السوداء».