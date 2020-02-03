بالفيديو: أحمد بتشان يطرح أول كليباته «لازم أفهم»

ألبوم بتشان الجديد إنتاج مشترك بين شركتي «نجوم ريكوردز» و«هاي واي» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح الفنان أحمد بتشان أول كليباته بعنوان «لازم أفهم»، وذلك من ألبومه الجديد، وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزع خالد عز، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، ومن المقرر طرح الألبوم خلال الفترة القليلة المقبلة، وهو إنتاج مشترك، بين شركتي «نجوم ريكوردز» و«هاي واي».

تعاون أحمد بتشان في الألبوم مع مجموعة من أهم صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي، من الشعراء يتعاون مع أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وخالد تاج الدين ومحمد عاطف وجمال الخولي وعزيز الشافعي وأحمد المالكي وعمرو المصري وهشام صادق وخالد فرناس.

أما الملحنون، فيتعاون مع خالد عز ورامي جمال ومصطفى محفوظ وأحمد زعيم وعمرو الشاذلي، وفي التوزيع الموسيقي فكان مع توما وكريم عبدالوهاب وإيهاب فاروق وعمرو عبدالفتاح ومحمد شفيق.