في مثل هذا اليوم رحل شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي المغربي

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 06:40 صباحا
الشيخ ابوبكر ساسي المغربي اثناء تنفيذه لمصحف ليبيا

في مثل هذا اليوم منذ أحد عشر عامًا، رحل عنا شيخ الخطاطين في ليبيا أبوبكر ساسي المغربي. وُلد في طرابلس العام 1917 تعلم في كتاتيب المدينة القديمة، ونال قسطًا من التعليم الابتدائي. سنة 1935 سافر إلى مصر، ومن الأزهر الشريف قاده عشقه للخط العربي إلى مدرسة تحسين الخطوط الملكية بمصر، ومنها بدأ مسيرته حتى نال دبلومًا في تخصصه العام 1943. عاد إلى ليبيا وانخرط في مجال التعليم؛ معلمًا لمادة الخط العربي. شغفه بالقرآن الكريم وحسن تجويده جعل منه قارئًا له بالإذاعة، حتى ترأس بها قسم القرآن الكريم 1966.

أسس أول معهد لتعليم الخط العربي في ليبيا؛ وهو معهد «ابن مقلة للخط العربي»، في طرابلس سنة 1976 وتولى إدارته، فتخرج فيه، وعلى يديه جيل من الفنانين وأساتذة الخط العربي في ليبيا.

ويعد كتابته مصحف الجماهيرية الذي فرغ من كتابته سنة 1983وتمت طباعته سنة 1987 من أهم وأبرز إنجازاته.

وفاه الأجل المحتوم يوم 4/2/ 2009، وُسد ثرى مقبرة سيدي حامد بقرقارش، في مدينة طرابلس في اليوم نفسه.

شيخ الخطاطين في شبابه
مع اصدقائه ورفاق دربه
الشيخ في خلوته
مع رفاقه
مما كتب عنه
مع الشيخ الدوكالي
خطاط مبارك في رحاب الله
الشيخ الأزهري ابوبكر ساسي المغربي
مما كتب عنه
جلسة في رحاب الدين والقرأن
موضوع عن مسيرته
الشيخ الخطاط في اعلام ليبيا
الشيخ ابويكر ساسي المغربي
مع احد طلبته
نموذج من خطه
في مناسبة اجتماعية
مع احد من ذويه
الشيخ الازهري الخطاط
مصحف ليبيا ابرز اعماله
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرض جوائز مالية..أحياء في الصين تطارد المسافرين العائدين من ووهان
دولى
ترامب يثير موجة سخرية بعد خلطه بين ولايتين في تهنئته فريق فائز ببطولة كرة القدم
دولى
كورونا يواصل حصد الأرواح وحصيلة الوفيات تصل إلى 361 شخصا
دولى
إردوغان يعلن مقتل نحو 35 فردا من الجيش السوري ويطلب من روسيا عدم الرد
عربى
ساندرز الشيوعي» و«بايدن النعسان».. كيف يوزع ترامب الألقاب على خصومه ...
دولى
أعراض كورونا ظهرت على 20 شخصاً تمّ إجلاؤهم من الصين إلى فرنسا
دولى
الكرملين: صفقة القرن لا تتوافق مع عدد من قرارات مجلس الأمن
دولى
رصد للدول والمناطق المسجل بها مصابون بفيروس «كورونا»
دولى
قيس سعيد: لنا نفس المقاربة مع الجزائر بخصوص الأزمة الليبية
ليبيا
منظمة الصحة تعلن أول حالة وفاة لمصاب بفيروس «كورونا» خارج الصين
دولى
كورونا: 304 وفيات.. وقيود مشددة على التنقلات في «ونتشو» الصينية
دولى
الرئاسة الجزائرية تتهم إردوغان بتحريف حديث «تبون»
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الأطعمة تحرق دهون البطن بسرعة