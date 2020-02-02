«تري كور» للأفلام القصيرة جدا يفتح باب المشاركة

فعاليات المهرجان تقام خلال الفترة من 5 وحتى 14 يونيو المقبل في مصر والسعودية (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «تري كور» الفرنسي الدولي للأفلام القصيرة جدًّا، فتح باب المشاركة في المسابقة الرسمية بفرنسا كما تم إعلان فتح باب المشاركة في مسابقة «VS FILM» التي تقام على هامش المهرجان.

فعاليات المهرجان تقام خلال الفترة من 5 وحتى 14 يونيو المقبل في مصر، بالقاهرة والإسكندرية، وفي السعودية بمدينة جدة.

وصرحت الدكتورة ريم لطفي سعد، الممثل الرسمي للمهرجان بالشرق الأوسط، بالقول «إن إقامة الدورة الـ 22 من المهرجان في مصر والسعودية تعد حدثًا كبيرًا وضخمًا لاقى ترحيبًا ودعمًا من إدارة المهرجان بباريس، خاصة أنه سيتيح فرصًا أكبر للشباب والمبدعين من الدول العربية للمشاركة بصناعة الأفلام والتنافس على جوائز المهرجان الدولية ومسابقة VSFILM».

وذكرت أن المهرجان سيقام في 31 دولة من 5 قارات بنفس التوقيت تشترك في عرض الأفلام بجميع لغات العالم.

ومن جانبه، قال المخرج عبد الرحمن بن يحيى، مدير المهرجان بالسعودية، إن لائحة المشارَكة بالمسابقة تشترط ألا تتجاوز مدة الفيلم الأربع دقائق دون التتر، وأن باب المشاركة في المهرجان الدولي بباريس تنتهي في 14 فبراير الجاري وأن مسابقة «VS FILM» ستغلق أبواب المشاركة يوم 30 أبريل المقبل.

وأوضح أن إدارة المهرجان بالمملكة تهتم باستضافة وتنظيم هذا الحدث كونه الأول من نوعه كمهرجان إقليمي ودولي، وحظت المملكة في الآونة الأخيرة بمكانة ثقافية عالية في ظل قيادتها الرشيدة، كما أضافت مشاركتها قيمة دولية وثقافية للمهرجان.