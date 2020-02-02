«حزلقوم» تنطلق في الرياض الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 فبراير 2020, 01:12 مساء
بوستر العرض المسرحي «حزلقوم» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت الجهة المنتجة مسرحية «حزلقوم» للفنان المصري أحمد مكي، انطلاق أولى عروضها يوم الأربعاء القادم، وذلك على مسرح أبوبكر الشدي في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح مجدي الهواري الشريك المؤسس لـ«كايرو شو» أن مسرحية «حزلقوم» ستعرض ضمن فعاليات شتاء الرياض، ولمدة أربعة أيام على خشبة مسرح أبوبكر الشدي بمنطقة بوليفارد في أول ظهور مسرحي للفنان أحمد مكي بعد النجاح الكبير الذي حققه بتلك الشخصية في التلفزيون والسينما.

وأشار الهواري إلى أن مكي وصل بالفعل إلى الرياض ليبدأ بروفات يومية مكثفة استعدادا لانطلاق العروض، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الترفيه بقيادة المستشار تركي آل شيخ من أجل توفير كافة الإمكانات اللازمة لنجاح هذا العرض وكافة العروض الأخرى، لافتا إلى أن ذلك يعكس الإرادة القوية والرغبة الصادقة من المملكة في تحقيق طفرة ثقافية وفنية غير مسبوقة.

ومن المقرر أن تعقد أسرة العمل مؤتمرا صحفيا، الإثنين، لكشف كافة التفاصيل النهائية والاستعدادات لانطلاق عروضها.

مسرحية «حزلقوم» إخراج كريم سامي، ويشارك مكي البطولة عدد من نجوم الكوميديا على رأسهم بيومي فؤاد ومحمد سلام وسليمان عيد وميرنا جميل.

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