خالد القماطي: رعب الجماعات المسلحة حرم الجمهور من «ستارة»

خالد القماطي (بوابة الوسط)

حقق الفنان والمخرج خالد القماطي انتشارا واسعا في مجال المسرح والإذاعة والتلفزيون، وكانت انطلاقته الأولى في مجال المسرح الذي يعتبره بيته الثاني، وشارك في عدة أعمال ليبية لاقت نجاحا كبيرا، حتى قرر الابتعاد عن التمثيل والتفرغ للإخراج ولفرقته المسرحية، التقيناه في «الوسط» للحديث عن جديده خلال الفترة المقبلة وما يحلم به.

● من هو خالد القماطي؟

أنا إنسان بسيط جدا، اجتماعي وأعيش في حي شعبي بسيط، وأحب التعرف إلى جميع الناس وفي كل مكان، وأحب وأقدس شغلي كثيرا.

● حدثنا عن بداياتك الفنية؟

بداياتي الفنية كانت من خلال المسرح المدرسي ثم انتقلت لمسرح الكشافة والمرشدات، ومن ثم بدأت في تقديم برامج الأطفال في التلفزيون العام 97 ومنها كانت الانطلاقة الفعلية في مسرح الطفل، ومن خلالها انتقلت إلى المسرح الوطني وأصبحت عضوا في الفرقة الوطنية للتمثيل والمسرح، وشاركت من خلالها في أول مسرحية بعنوان «مانديلا» للمخرج الراحل كامل الفزاني.

● لماذا توجهت إلى الإخراج؟

درست التمثيل والإخراج في معهد «جمال الدين الميلادي» وأحببت الإخراج أكثر من التمثيل، وشعرت أنه الأقرب إلي من التمثيل وتعمقت فيه جدا وكل يوم أطور من نفسي أكثر وأكثر.

● هل يعتبر مسلسل «دراجنوف» نقلة فنية بالنسبة إليك؟

مسلسل «دراجنوف» لا يعتبر نقلة لي، لأنني كنت منطلقا قبله بعدة سنوات واشتغلت قبله أعمالا ونجحت، سواء مسرح أو تلفزيون أو برامج، لكنه يضاف إلى الأرشيف الخاص بي وتشرفت بالشغل مع نجوم العمل ممثلين وفنيين.

● كيف جاءت فكرة إنشاء فرقة «ستارة» للمسرح؟

فكرة تأسيس فرقة «ستارة» جاءت عن طريق مجموعة من أصدقائي المحبين للمسرح، حيث إنني وقتها كنت بعيدا عن المسرح وكنت متفرغا لشغل الدعاية والإعلان مع شركات وقنوات ولا وقت لي للمسرح، والشباب أصحاب الفكرة هم شباب لديهم طموح، اجتمعوا معا وكانوا في حاجة إلى مخرج، فتواصلوا معي، في البداية رفضت لأني لا أستطيع التفرغ، لكن عندما التقيتهم رأيت الموهبة والطموح في عيونهم فقررت الوقوف معهم وانطلقنا. والسبب وراء تأسيس الفرقة أولا هو الاهتمام بالشباب الموهوبين، لأنهم بالفعل مواهب رائعة وليس هناك من يأخذ بيدهم.

● لماذا غابت الفرقة في الفترة الأخيرة؟

الفرقة غابت أخيرا لأنها حوربت كثيرا من جماعات مسلحة، وسبق أن شهروا بصور الفرقة أثناء عمليات التدريبات في جميع الصفحات وحاولوا تشويه سمعتنا، وهجم علينا في المسرح أكثر من مرة، وهذا أدى إلى انسحاب عدد كبير من أعضاء الفرقة والمجموعة الموجودة الآن 37 شخصا فقط من الشباب والبنات، ومن الصعب العمل في الظروف أو حتى الاكتفاء بالتدريبات في ظل غياب القانون الذي يحمينا ويحمي المسرح، يكفي أن الهيئة العامة للمسرح والفنون لم تحرك ساكنا ولم تدعمنا نهائيا.

● كيف ترى المسرح الليبي اليوم؟

المسرح الليبي منهار نهائيا خصوصا في طرابلس، فلم يعد هناك اهتمام للمسرح من قبل المسؤولين وحتى الفنانين أغلبهم اتجه للتلفزيون والمسموعة، ويعمل لشهر رمضان فقط وفي باقي الشهور لا نراهم أبدا، فأغلبهم أصبح يقدس المادة.

● لماذا غبت أخيرا عن التلفزيون؟

بالنسبة إلي أنا تركت التمثيل منذ سنتين والتزمت الإخراج فقط، وهناك عروض قدمت لي ولكن اتخذت قرارا بالاستمرار في الإخراج فقط.

● هل أنت مع أم ضد أن يصرح الفنان بانتمائه السياسي؟

مع وبقوة، لأن الفنان يقول رأيه السياسي لكن يطرحه بطريقة محترمة ولا يخسر أحدا من زملائه.. الفنان هو عبارة عن رسالة والفن هو أصلا رسالة.. وفي الوقت الراهن يعتبر الفنان جنديا محاربا في الجبهات وحان دور الفنان بأن يقدم واجبه اتجاه الوطن، وذلك إما من خلال أعمال مسرحية أو تلفزيونية أو برامج في المسموعة أو ندوات، لكن يجب أن يبتعد عن خطاب الكراهية ويكون فنانا صاحب رسالة سامية وأن يحترم آراء الآخرين.

● ما الذي ينقص الممثل اليوم برأيك؟

ما ينقص الممثل الجديد في بلادنا هو الدورات المكثفة في التمثيل، وأتمنى أن تكون هناك مراكز كبيرة متخصصة في هذا الشيء، ليكون هناك مستقبل ونتشرف بالمشاركة في المنافسات العربية.

● فيلم «جثة ناجي» من الأفلام التي لاقت نجاحا، حدثنا عن دورك فيه؟

على الرغم من دوري البسيط فيه لكنني أحببت خوض هذه التجربة هذه من أجل أن المخرج جديد، وأردت أن آخذ بيده ونقف معه، حيث تواصل معي الكاتب هاشم الزروق وحكى لي عن الفيلم والموضوع وعلى ظروف الشباب وحماسهم، فاشتغلنا معهم بقلب واحد على أمل أن تخرج شركة إنتاج جديدة ونرى أعمالا مستقبلية لها لتزيد في نشاط الحركة الفنية في بلادنا.

● ما الجديد لديك الفترة المقبلة؟

أنا حاليا متوقف ولا جديد عندي بحكم الحرب ونزوحي خارج البلاد من أجل توجهي السياسي، لأنني تعرضت لمضايقات كثيرة.

نقلا عن العدد الأسبوعي من جريدة «الوسط»