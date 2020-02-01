نجمة في رصيف الشهرة للفنان فيفتي سنت

مغني الراب الأميركي فيفتي سنت على رصيف الفن والشهرة في هوليوود في 30 يناير 2020 (أ ف ب)

كرم مغني الراب الأميركي، فيفتي سنت، نجم كرة السلة الراحل، كوبي براينت، وذلك خلال مراسم تدشين نجمة الفنان على رصيف الفن والشهرة في هوليوود.

وقال «كيف لي أن اختزل كوبي لكلمة؟ الانضباط. وبكلمتين: الشغف كان يعمل بجد ولم يمكن كثيرون قادرين على إلحاق الهزيمة بكوبي براينت». وتوفي نجم نادي ليكرز السابق الأحد عن 41 عاما مع ابنته في تحطم مروحيته، وفق «فرانس برس».

ورافق فيفتي سنت الذي هيمن على أوساط الراب في مطلع الألفية، في مراسم الكشف عن نجمته منتجون وأصدقاء له من أمثال إيمينيم ودكتور دراي.

وقال إيمينيم مغني الراب الأبيض من ديترويت إنه في اللقاء الأول له مع فيفتي سنت، أدرك سريعا أنه سيكون نجما. وأوضح «كان ذلك عائدا إلى طريقة تصرفه واسلوبه».

ووولد فيفتي سنت واسمه الأصلي كورتيس جاكسون في نيويورك وهو ابتعد في السنوات الأخيرة عن أوساط الموسيقى ليركز على الأعمال والتلفزيون.

وهو نال النجمة رقم 2686 على رصيف الفن الشهير في كاليفورنيا، الذي يقبل عليه الكثير من السياح.