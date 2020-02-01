بالصور: تفاصيل جوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

جوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (بوابة الوسط)

استقبل مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، الجمعة، حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالله، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والدكتور محمد العدل الرئيس الشرفي للمهرجان.

وحصد الفيلم الليبى «السجين والسجان» للمخرج مهند الأمين، جائزة «هيباتيا الذهبية» في مسابقة الأفلام الروائية، وذهبت جائزة «هيباتيا الفضية» لفيلم «منارة» من لبنان للمخرج زين ألكسندر، ومنحت اللجنة تنويها خاصا لفيلم «خام» للمخرج المصري سيف الجابرى.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، حصدت المخرجة منة البزاوى جائزة «هيباتيا الذهبية» عن أول أفلامها «جدى الشقى» والذى يتناول لمحات من حياة الكاتب الراحل محمود السعدنى، فيما اقتنص الفيلم السعودى «بيانيست» للمخرج حسن مالدو جائزة «هيباتيا الفضية».

وتكونت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية من من المونتيرة هبة عثمان، المخرج روش عبد الفتاح، الممثل عمرو عابد، الناقد أحمد شوقى، والممثلة مريم الفرجانى.

أما في مسابقة الطلبة، فقد حاز على الجائزة الأولى فيلم «غراب البين» للمخرج أحمد دحروج، وذهبت الجائزة الثانية لفيلم «الرحلة» للمخرج هشام عبد الله، بالإضافة إلى حصول مدير تصوير فيلم «غراب البين» على تنويه خاص. وتكونت لجنة تحكيم مسابقة الطلبة من الممثلة إنجي وجدان، والممثلة جميلة عوض، والمنتج معتز عبدالوهاب.

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ومنحت لجنة تحكيم نقاد السينما المصريين بعضوية رانيا يوسف، مروة أبو عيش، وأمنية عادل جائزة «سمير فريد» لفيلم «قصة حقيقية» للمخرج أمين لاخنش.

وفاز بمنحة الأفلام المقدمة من شركة «بركة وان» وقيمتها 50 ألف جنيه، فيلم «حل وسط» إخراج تامر سامي، في حين منحت لجنة تحكيم الجائزة شهادتي تقدير لفيلمي «الحافظة الخضراء»، و»طيارة ورق». وتكونت لجنة منحة الأفلام من نيفين شلبي، محمد مبروك، وأيمن عبدالمنعم.

مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» يترأسه المخرج محمد محمود، ويديره المخرج محمد سعدون، ويتولى المخرج مونى محمود منصب المدير الفنى، وهو إحتفالية سينمائية تقام كل عام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

جوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (بوابة الوسط)

جوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (بوابة الوسط)

جوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (بوابة الوسط)