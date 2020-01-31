«السجين والسجان» الليبي يفوز بالجائزة الذهبية من مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الجمعة 31 يناير 2020, 09:20 مساء
مشهد من الفيلم الليبي «السجين والسجان», (أرشيفية - الإنترنت)

حصد الفيلم الليبي «السجين والسجان» للمخرج مهند الأمين جائزة "هيباتيا الذهبية" كأفضل فيلم روائي ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

وذهبت الجائزة الفضية لفيلم «منارة» من لبنان، وهو من إخراج زين الكسندر، ومنحت اللجنة تنويها خاصا للفيلم المصري «خام» للمخرج سيف الجابرى.

لجنة التحكيم المسابقة الرسمية تكونت من المونتيرة هبة عثمان، المخرج روش عبد الفتاح، الممثل عمرو عابد، الناقد أحمد شوقى، والممثلة مريم الفرجانى.

مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» يترأسه المخرج محمد محمود، ويديره المخرج محمد سعدون، ويتولى المخرج مونى محمود منصب المدير الفنى، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

كما يتيح المهرجان الفرصة لصناع الأفلام الشباب من مختلف الدول ويقدم لهم ورش عمل وندوات لإتاحة الفرصة لتطوير مهارتهم.

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