فيلم «بعلم الوصول» في افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يناير 2020, 12:34 مساء
الممثلة المصري بسمة بطلة فيلم «بعلم الوصول» (أرشيفية:انترنت)

ينطلق مهرجان أسوان لأفلام المرأة في العاشر من فبراير بعرض الفيلم الروائي «بعلم الوصول»، من تأليف وإخراج هشام صقر وبطولة بسمة ومحمد سرحان وبسنت شوقي.

يتناول الفيلم الذي شارك في عدة مهرجانات دولية وسيعرض لأول مرة بمصر قصة هالة، التي تجد نفسها فريسة لفكرة الانتحار بسبب الاكتئاب بعد سجن زوجها ولا تجد أي دعم من المجتمع، وفقا لوكالة «رويترز».

وقالت إدارة المهرجان في بيان إنها اختارت 31 فيلما من 29 دولة للتنافس على جوائز هذا العام ضمن مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة، وتضم مسابقة الأفلام الطويلة 11 فيلما هي ثمانية أفلام روائية وفيلمان تسجيليان وفيلم للرسوم المتحركة، بينما تضم مسابقة الأفلام القصيرة 20 فيلما هي عشرة أفلام روائية وستة تسجيلية وأربعة للرسوم المتحركة.

وبجانب المسابقتين الرسميتين تقام مسابقة لأفضل فيلم مصري يعبر عن قضايا المرأة، تتنافس فيها أربعة أفلام هي «بعلم الوصول» و«احكيلي» للمخرجة ماريان خوري و«لما بنتولد» للمخرج تامر عزت و«تأتون من بعيد» للمخرجة أمل رمسيس.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري الممثلة سلوى خطاب والمخرج شريف البنداري والمخرجة ماجي مرجان، وتستمر عروض وأنشطة المهرجان حتى الخامس عشر من فبراير، ويكرم في الختام ثلاثة من صانعات السينما، هن مونتيرة النيجاتيف ليلى السايس والمنتجة ناهد فريد شوقي والمونتيرة رحمة منتصر.

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