قردة السينما تقضي مرحلة التقاعد في مركز إيواء

الأورانغ أوتان ساندرا في مركز القردة بالقرب من واوتشولا في فلوريدا (أ ف ب)

يضمّ مركز إيواء فريد من نوعه في فلوريدا 53 قرد أورانغ أوتان وشامبنزي، غالبيتها كانت نجوما سابقة في أوساط السينما، ونقلت لهذه الولاية الأميركية لتمضي آخر مراحل حياتها تحت أشعة الشمس الدافئة.

في مركز القردة العليا، وهي مساحة تبلغ 40 هكتارًا بالقرب من واوتشولا في الولايات المتحدة، يمكن فعليا مصادفة نجوم حقيقيين، مثل التوأمان جايكوب وجونا، وهما شامبنزي يبلغان 23 عامًا، برزا على الملصق الإعلاني لفيلم «بلانت أوف ذي إيبس» للمخرج تيم بورتن في العام 2001، وبابلز البالغ 37 عامًا وهو الحيوان المفضّل لدى مايكل جاكسون الذي كان يلتقط الكثير من الصور معه، وفقا لوكالة «فرانس برس».

في المركز أيضًا بوبي، وهي قردة من فصيلة الأورانغ أوتان تبلغ 48 عامًا، كانت في الثامنة حين لعبت دور صديقة القرد رفيق كلينت إيستوودد في فيلم «إيفري ويتش واي بات لوس»، قبل مشاركتها في عروض في في لاس فيغاس، وصولًا إلى انتشار مقاطع فيديو تكشف سوء المعاملة التي كانت تتعرّض لها من قبل مدرّبها.

عمليا، ليست كلّ قردة المركز نجوما سابقة في هوليوود، بعضها كان يعمل في السيرك أو موجودا في مختبرات علمية، وبعضها الآخر، تم بيعها في صغرها باعتبارها حيوانات برية أليفة، وانتهى بها الأمر لتعيش في أقفاص أو مرآب ضيقة، ونشأت هذه الحيوانات مع البشر، وبالتالي لا تملك المهارات الأساسية للعيش بمفردها وتأمين طعامها والتكاثر كما في الحياة البرّية، لكنها محظوظة الآن بعد انتقالها إلى هذا الملجأ الفريد من نوعه والوحيد المعتمد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث ينتشر النبات ويوجد العديد من الألعاب التي يمكن أن تتسلّقها هذه القردة.

إلى ذلك، تعدّ ساندرا من فصيلة الأورانغ أوتان، العضو الأجد في هذه الحديقة، وهي أتت في نوفمبر الماضي من الأرجنتين، وساندار البالغة 33 عامًا مدللة في هذه الحديقة، وتقول مؤسّسة المركز باتي راغان إنها «تلعب كثيراً، وهي بصحّة جيّدة»، وتضيف: «حاليا تلتقي العديد من قردة الأورانغ أوتان، وأعتقد أنها مهتمة بالقرد جيثرو، وفي وقت قريب، سنفتح الأقفاص ليتمكّنا من الوجود في المساحة نفسها، آملين أن تسير الأمور على ما يرام».

يعدّ مركز القردة العليا من الأماكن الفريدة والنادرة في فلوريدا، افتتح في سرية تامّة وبعيدًا من كلّ الضحيج الذي يحيط بحدائق الحيوانات والمنتزهات، وتبلغ المصاريف التشغيلية للمركز نحو 1.8 مليون دولار سنويا، فيما تصل كلفة كلّ واحدة من الرئيسات إلى 23 ألف دولار.

يموّل المركز من التبرّعات الخاصّة، ويحقّ للمتبرعين حصرًا زيارته لكن بدعوة مسبقة مع حظر مشاركة أي شيء من داخله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقول مؤسّسة المركز إن «الأولوية هي لرعاية الحيوانات»، يعدّ جيف وتيري توماس من الزوّار القلائل للمركز، دخلا إليه على هامش مزاد نظّم لبيع الفنون التي تعدّها الرئيسات.

في وسط الأشجار داخل المركز، وضعت طاولات عرضت عليها اللوحات الملوّنة التي رسمها القردة، ومن ضمنها لوحة لجايكوب، الفنان الشامبنزي، الذي يحب تذوّق كلّ لون قبل استخدامه.