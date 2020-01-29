اتفاقية تعاون لتحديث متحف السراي الحمراء

اتفاقية تعاون لتحديث متحف السراي الحمراء (فيسبوك)

وقعت الثلاثاء، اتفاقية تعاون لتحديث متحف طرابلس «المتحف الوطني في السراي الحمراء» في مقر مندوبية ليبيا لدى اليونسكو، بين كل من ‏مؤسسة أليف لدعم التراث، والبعثة الأثرية الفرنسية في ليبيا.

وأشاد السفير المندوب الدائم لليبيا لدى اليونسكو بأهمية المشروع وعرض لمحة تاريخية عن تطور المتحف وعراقته وأهميته في تعزيز الهوية الليبية، كما ألقى السفير الليبي في فرنسا كلمة تطرق فيها إلى بعض مراحل تطوير المتحف التي واكبها بنفسه حين كان مسؤولا عن أعمال المندوبية في السبعينات، وقدم رئيس البعثة الأثرية الفرنسية عرضا عن رؤيته لمشروع تطوير المتحف بمشاركة بعض الخبراء في البعثة، كما قدم المدير التنفيذي لمؤسسة أليف عرضا عن دور المؤسسة في دعم المشاريع الثقافية في العالم، وفقا للمكتب الإعلامي لمصلحة الآثار الليبية.

ووقع اتفاق التعاون الذي حمل عنوان «جعل متحف طرابلس متحفا للقرن الحادي والعشرين»، المدير التنفيذي لمؤسسة أليف فاليري فريلاند، ورئيس البعثة الأثرية الفرنسية البروفيسور فينسنت ميشيل، وينص اتفاق التعاون على أن تقدم مؤسسة أليف دعما ماليا لإجراء الدراسات الأولية لتحديث متحف طرابلس.

وحضر حفل التوقيع كل من ‏السفير والمندوب الدائم لليبيا لدى اليونسكو حافظ الولدة، وسفير ليبيا لدى فرنسا حامد الحضيري، ‏ممثلين عن وزارة الخارجية الفرنسية، وعدد من المتخصصين في مجال الآثار، أعضاء في البعثة الأثرية الفرنسية، بالإضافة الى أعضاء مندوبية ليبيا لدى اليونسكو.

اتفاقية تعاون لتحديث متحف السراي الحمراء (فيسبوك)