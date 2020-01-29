عرض «السجين والسجان» الليبي بـ«الإسكندرية للفيلم القصير»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الأربعاء 29 يناير 2020, 02:01 مساء
من الفيلم الليبي «السجين والسجان» (بوابة الوسط)

يعرض الفيلم الليبي «السجين والسجان» للمخرج مهند الأمين مساء الأربعاء بمركز حرية الإبداع بمنطقة محطة الرمل، ضمن عروض اليوم الثالث لمهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير».

المهرجان يشهد أيضا عروض أفلام «فاترينا» لـ هادي أحمد (مصر)، و«كان في مرة واحد» لأنطونيوس سباسيتي (مصر)، و«الحوته الحمرا» لبسام بن إبراهيم (تونس)، و«الشجرة» لكريستيل الكوسا (لبنان)، و«الثلج الدافئ» لعدنان عثمان شاناز (العراق)، وذلك ضمن قسم البانوراما.

طالع: بالصور: حضور جماهيري لافت في ثاني أيام «الإسكندرية للفيلم القصير»

كما يشاهد جمهور «الإسكندرية السينمائي» عرض أفلام «برزخ» لحسين حسام (مصر)، و«الحلم الأول» لـ محمد العمري (العراق)، و«سمكة حرة» لمجد زغير (سورية)، و«حورية» لأسامة عزي (تونس)، و«التبييض» لإيمان المرغني (السودان)، و«كام» لسيف الجابري (مصر)، وذلك قسم المسابقة الرسمية.

أما ضمن قسم مسابقة الطلبة فيشهد المهرجان عرض فيلمي «غراب البين» لأحمد دحروج (مصر)، و«أونيرو» للمخرجات فرح ومي وشهد وسارة (مصر).
 

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