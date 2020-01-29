أوسكار توطد صداقتها بالبيئة بقوائم طعام نباتية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يناير 2020, 11:19 صباحا
أوسكار توطد صداقتها بالبيئة بقوائم طعام نباتية (أرشيفية:انترنت)

قالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة إن قوائم الطعام المقدمة خلال فعاليات توزيع جوائز الأوسكار هذا العام ستكون نباتية بالكامل تقريبا، بما يتماشى مع ما قدم على موائد عشاء المشاهير خلال موسم جوائز 2020.

وأضافت الأكاديمية أن قوائم الغداء الرسمي السنوي للمرشحين لنيل الجوائز، إضافة إلى الوجبات الخفيفة التي تقدم قبل مراسم الحفل في هوليوود في التاسع من فبراير ستكون معتمدة على مصادر نباتية مئة في المئة، وفقا لوكالة «رويترز».

أما قائمة الطعام في حفل الحكام، الذي يقام مباشرة بعد مراسم توزيع الجوائز، فسيعتمد بنسبة 70% على مصادر نباتية، بينما ستتضمن النسبة الباقية أسماكا ولحوما إضافة إلى الأطعمة النباتية، وقالت الأكاديمية في بيان إن كل الأحداث والفعاليات ستخلو من عبوات المياه أو الأكواب البلاستيكية.

وقالت الأكاديمية، التي يختار أعضاؤها البالغ عددهم ثمانية آلاف عضو المرشحين والفائزين بجوائز الأوسكار، إنها «مؤسسة لكل الحكائين من شتى بقاع العالم، ودورنا العالمي يُلزمنا بدعم الكوكب»، وجاء بيان الأكاديمية بعد تقديم قوائم طعام نباتية بالكامل خلال مآدب عشاء أقيمت للمرشحين والمنتجين والضيوف لجوائز غولدن غلوب وجوائز نقابة ممثلي الشاشة «جيلد» هذا الشهر.

واقترح النجم خواكين فينيكس، الذي جسد دور البطولة في فيلم الجوكر وهو نباتي شديد الالتزام، التغيير الذي طرأ على عشاء جوائز غولدن غلوب الرسمي بعد أن كانت شريحة اللحم والأسماك من الأطباق الرئيسية وتم استبدال هذا العام أطباق من الفطر والأرز بها.

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