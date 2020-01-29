إعلان موعد صدور رواية جويل ديكر الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يناير 2020, 09:50 صباحا
جويل ديكر في باريس (أ ف ب)

أعلن الكاتب السويسري الشهير جويل ديكر على حسابه في «إنستغرام» صدور روايته الجديدة بعنوان «لغز الغرفة 622» في مارس.

وقال ديكر (34 عامًا) إن الكتاب الصادر عن دار «فالوا» للنشر سيوزَّع في المكتبات السويسرية في 17 مارس، ومن ثم في المكتبات الفرنسية في 25 مارس، على أن يتبع الإصدار بجولة لتوقيع الكتاب في كل من سويسرا وفرنسا وبلجيكا بين مارس ويونيو، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويعد ديكر من أكثر الكتاب الفرنكوفونيين قراءة، وحائز على جائزة الأكاديمية الفرنسية عن رواية «لا فيريتي سور هاري كيبرت»، بالإضافة إلى جائزة «غونكور» لطلاب المدارس الثانوية عن «كتاب بالتيمور» و«لا ديسباريسيون دو ستيفاني مايلر». 

وأشار الكاتب إلى أن أحداث القصة تدور في سويسرا، في قصر فيربييه في جبال الألب، حيث تقع جريمة قتل في إحدى ليالي الشتاء في ديسمبر، ولا تتمكَّن الشرطة من كشف ملابساتها، بعد سنوات مع بداية صيف 2018، يذهب كاتب إلى الفندق نفسه لتمضية إجازته ليجد نفسه منغمسًا في العمل على هذه القضية، وتابع: «سيكتشف القراء أن سويسرا ليست هادئة كما يتصور البعض».

يشار إلى أن بيانات شركة «جي إف كيه» المتخصصة في الأبحاث حول الأسواق والاستهلاك والتي حصلت عليها مجلة «ليفر إيبدو» تظهر أن كتاب «لا ديسباريسيون دون ستيفاني مايلر» باع أكثر من 700 ألف نسخة في العام 2018، فيما بيع نحو 900 ألف نسخة من «كتاب بالتيمور» الصادر في العام 2015، ونحو مليوني نسخة من كتاب «لا فيريتي سور هاري كيبرت» الصادرة في العام 2012.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البيت الأبيض ينشر خارطة للحدود المقترحة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية
دولى
مستشار الأمن القومي الأميركي السابق أبدى قلقا إزاء خدمات قدمها ترامب لقادة ...
دولى
أول صورة لفيروس «كورونا» استخرج من إحدى ضحاياه بالصين
دولى
إشادة واسعة بـ«النصر» بعد التأهل الأفريقي
رياضة محلية
البعثة الأممية توصي بصرف تعويضات لضحايا غارتي «مباني الضمان» في تاجوراء
ليبيا
وفاة الناشطة التونسية البارزة لينا بن مهني صاحبة مدونة «بنيّة تونسية»
دولى
السنكي يصطحب «ملكٌ ورجال» إلى معرض القاهرة للكتاب
ثقافة وفن
تقرير أممي يكشف تفاصيل جديدة عن مجزرة «مجمع الضمان» بتاجوراء
ليبيا
مستشار سابق للأمن القومي يكشف معلومات تعقد موقف ترامب في قضية العزل
دولى
علماء يكشفون أسرار انتشار فيروس كورونا
دولى
النصر ينتزع بطاقة التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية بالفوز على دجوليبا
رياضة محلية
مصرع أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت في تحطم مروحية
رياضة عالمية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

7 خطوات للحفاظ على مضخة الوقود