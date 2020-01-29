إعلان موعد صدور رواية جويل ديكر الجديدة

جويل ديكر في باريس (أ ف ب)

أعلن الكاتب السويسري الشهير جويل ديكر على حسابه في «إنستغرام» صدور روايته الجديدة بعنوان «لغز الغرفة 622» في مارس.

وقال ديكر (34 عامًا) إن الكتاب الصادر عن دار «فالوا» للنشر سيوزَّع في المكتبات السويسرية في 17 مارس، ومن ثم في المكتبات الفرنسية في 25 مارس، على أن يتبع الإصدار بجولة لتوقيع الكتاب في كل من سويسرا وفرنسا وبلجيكا بين مارس ويونيو، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويعد ديكر من أكثر الكتاب الفرنكوفونيين قراءة، وحائز على جائزة الأكاديمية الفرنسية عن رواية «لا فيريتي سور هاري كيبرت»، بالإضافة إلى جائزة «غونكور» لطلاب المدارس الثانوية عن «كتاب بالتيمور» و«لا ديسباريسيون دو ستيفاني مايلر».

وأشار الكاتب إلى أن أحداث القصة تدور في سويسرا، في قصر فيربييه في جبال الألب، حيث تقع جريمة قتل في إحدى ليالي الشتاء في ديسمبر، ولا تتمكَّن الشرطة من كشف ملابساتها، بعد سنوات مع بداية صيف 2018، يذهب كاتب إلى الفندق نفسه لتمضية إجازته ليجد نفسه منغمسًا في العمل على هذه القضية، وتابع: «سيكتشف القراء أن سويسرا ليست هادئة كما يتصور البعض».

يشار إلى أن بيانات شركة «جي إف كيه» المتخصصة في الأبحاث حول الأسواق والاستهلاك والتي حصلت عليها مجلة «ليفر إيبدو» تظهر أن كتاب «لا ديسباريسيون دون ستيفاني مايلر» باع أكثر من 700 ألف نسخة في العام 2018، فيما بيع نحو 900 ألف نسخة من «كتاب بالتيمور» الصادر في العام 2015، ونحو مليوني نسخة من كتاب «لا فيريتي سور هاري كيبرت» الصادرة في العام 2012.