بالصور: افتتاح الصالون الثقافي في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الثلاثاء 28 يناير 2020, 10:41 صباحا
حفل افتتاح الصالون الثقافي بسبها (مكتب الثقافة سبها)

تحت شعار «الثقافة تجمعنا»، افتتح الاثنين، بمدينة سبها الصالون الثقافي بمكتب بيت الثقافة، بحضور حميدة لملوم مدبرة مكتب الثقافة والمجتمع المدني بسبها، ومحمد الهوش رئيس مجلس أعيان ليبيا، وعدد من المسؤولين ولفيف من الأدباء والكتاب والشعراء وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني.

وقالت حميدة لملوم مديرة مكتب الثقافة والمجتمع المدني لـ«بوابة الوسط» إن «الهدف من تأسيس وافتتاح هذا الصالون الثقافي هو تنمية القدرات والمواهب الثقافية، إلى جانب اكتساب مهارات في الاتصال والحوار وتبادل الخبرات، وكذلك تنمية القدرات العقلية وممارسة الهوايات الثقافية، إلى جانب تكوين أصدقاء جدد».

وقال الكاتب إبراهيم عثمونة لـ«بوابة الوسط» إن «هذا الصالون هو فرصة ومكان للقاء بين الأدباء والشعراء والكتاب في المجال الثقافي من مختلف الأعمار والشرائح بالمجتمع، من أجل إقامة الأصبوحات والأمسيات الشعرية والأدبية المدينة، وهذا أمر جيد في هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد».

وأضافت الشاعرة عزيزة أبوخزام «إنه مكان للحوار والحديث بالغة الأحاسيس والمشاعر، وكذلك مكان لترسيخ الحوار والتعايش السلمي وتبادل الآراء والنقد الهادف في المنطقة، وتعتبر الصالونات الثقافية مكانا لصقل المواهب وإبراز الأنشطة الأدبية المختلفة».

وشهد حفل افتتاح الصالون الثقافي في سبها فقرات فنية أحيتها فرقة زرياب للموسيقى العربية، وكذلك أصبوحة شعرية وقصصية إلى جانب معرض للتراث.

حفل افتتاح الصالون الثقافي بسبها (مكتب الثقافة سبها)
حفل افتتاح الصالون الثقافي بسبها (مكتب الثقافة سبها)
حفل افتتاح الصالون الثقافي بسبها (مكتب الثقافة سبها)
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