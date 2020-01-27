شراكة ثقافية بين هيئة الإعلام ومنظمة المعرفة للثقافة

شراكة ثقافية بين هيئة الإعلام ومنظمة المعرفة للثقافة (فيسبوك)

وقَّعت الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الموقتة، الأربعاء، بروتوكول تعاون مع منظمة المعرفة للثقافة والتعليم.

حضر مراسم التوقيع كل من علي بن سعود الممثل للهيئة، وعمر عبدالنبي الطلحي الممثل للمنظمة، ورئيس الهيئة للإعلام والثقافة جمعة الفاخري، ومدير المكتب الإعلامي طارق الجحاوي، ومدير إدارة التعاون الدولي ناصر الدعيسي، ومدير إدارة المهرجانات والمعارض خليل العريبي، ومدير إدارة التخطيط والمشروعات رافع الفاخري، ومنسقة المنظمة فرع بنغازي سلوى المقريف، ومدير إدارة البرامج بالمنظمة مطيع الحاسي، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

ويمهد هذا الاتفاق لشراكة ثقافية في مجالات التدريب ورفع الكفاءة، وغيرها من البرامج الثقافية والإعلامية.