بالصور: انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الإثنين 27 يناير 2020, 10:51 صباحا
انطلاق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (بوابة الوسط)

انطلقت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في مصر، مساء الأحد، بحفل أقيم على مسرح سيد درويش «أوبرا إسكندرية» وسط حضور فنى وإعلامى كبيرين.

وبدأ الحفل بإذاعة الأغنية الرسمية للمهرجان، والتي حملت عنوان «إسكندرية - باريس»، قدمت حفل الافتتاح الكاتبة ميرنا الهلباوى.

وفي كلمته أكد المخرج محمد محمود رئيس المهرجان فخره واعتزازه، بإقامة حفل الافتتاح فى أوبرا الإسكندرية، موجها الشكر لوزيرة الثقافة ومستشارها الدكتور خالد عبدالجليل، كما لفت إلى دعم المحافظة بشكل رسمى هذا العام ولأول مرة، مشيرا إلى أن هيئة تنشيط السياحة قدمت الدعم الكامل، ولا سيما فى الدعاية للمهرجان.

ومن جانبه، وجه المخرج محمد سعدون مدير المهرجن الشكر للجمهور وصناع الأفلام، معربا عن حماسته لدورة استثنائية.

وفي كلمته وجه نائب محافظ الإسكندرية أحمد جمال، الشكر لإدارة المهرجان على نشاطها الفعال، مشددا على دعم المحافظة الدائم، ومتمنيا له المزيد من التوفيق.

وأعرب الدكتور خالد عبدالجليل عن سعادته بشباب الإسكندرية وإنجازهم العظيم منذ بدء الفكرة الواعدة وصولا إلى الافتتاح بدار أوبرا الإسكندرية، مؤكدا أن وزيرة الثقافة سوف تتواجد خلال حفل ختام المهرجان حرصا منها على تحية فريق المهرجان بالكامل على ما قدموه للثقافة السينمائية فى مصر والوطن العربى.

وأشار المخرج مونى محمود المدير الفني للمهرجان إلى استقبال إدارة المهرجان لحوالي 600 فيلم، موجها الشكر للجنة الاختيار التي انتقت أكثر من 60 عملا لتقدم إلى جمهور الإسكندرية.

وبعد عرض مقطع قصير استعرض فيه الأفلام المشاركة فى مختلف فعاليات المهرجان، صعدت لجان تحكيم النقاد، الطلبة، والرسمية، إلى خشبة المسرح، وبالرغم من اعتذار الفنان إبراهيم نصر عن حضور تكريمه لظروف خارجة عن إرادته، إلا أنه وجه كلمة لجمهور المهرجان في مقطع مصور، ثمّن فيه مجهود إدارة المهرجان والتي تعمل بأقل الإمكانات.

وقبل عرض فيلم الافتتاح «حورية» استقبل المسرح الفنانة سلوى محمد علي التي وجهت شكرها للمهرجان، وأعربت عن خالص سعادتها بالتكريم في الإسكندرية، مشيرة إلى أنها قدمت خلال مسيرتها حوالي 100 فيلم قصير.

انطلاق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (بوابة الوسط)
انطلاق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (بوابة الوسط)
انطلاق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (بوابة الوسط)
انطلاق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (بوابة الوسط)
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